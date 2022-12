Feyenoord bekeek middenvelder die opvallende bijrol speelde op het WK

Donderdag, 22 december 2022 om 12:05 • Wessel Antes • Laatste update: 12:15

Feyenoord volgt FC Luzern-middenvelder Ardon Jashari op de voet, zo meldt het Zwitserse medium 4-4-2.ch. De Rotterdammers zouden in de twintigjarige controleur de ideale nummer 6 zien. De tweevoudig international van Zwitserland ligt in Luzern nog vast tot medio 2026. Feyenoord bekeek Jashari onder meer tijdens een competitieduel van Luzern met topclub BSC Young Boys (1-2 nederlaag) in oktober van dit jaar.

Jashari debuteerde in juli 2020 voor Luzern. Hij speelde sindsdien veertig officiële wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor twee treffers en zeven assists. Volgens Transfermarkt.com ligt de marktwaarde van Jashari rond de 2,5 miljoen euro. Zowel 4-4-2.ch als 1908.nl melden echter wel dat Feyenoord nog niet concreet is geworden voor de Zwitser. In het nabije verleden verkochten de Rotterdammers Jordy Wehrmann aan Luzern.

De linksbenige Jashari zou in De Kuip de opvolger kunnen worden van Fredrik Aursnes, die afgelopen zomer naar het Portugese Benfica vertrok. Feyenoord ging op zoek naar een vervanger, maar slaagde er niet in een echte nummer 6 binnen te halen. In de eerste seizoenshelft speelde Quinten Timber regelmatig in die rol, maar De Stadionclub hoopt zich nog extra te versterken. Jashari was op het WK in Qatar één minuut actief namens Zwitserland als invaller tegen Portugal (6-1 nederlaag).

Shirt

Toch had Jashari door Granit Xhaka een opvallende bijrol op het WK in Qatar. De middenvelder van Arsenal gebruikte zijn shirt om alsnog een politiek statement te maken na afloop van de zege van Zwitserland op Servië (2-3). Xhaka pronkte opzichtig met het shirt van Jashari, dat hij omgedraaid had aangetrokken. Op social media werd al snel duidelijk waarom: met het shirt van Jashari kon Xhaka een statement maken zonder daarvoor een straf te krijgen.

Xhaka liet zich opzichtig fotograferen in het shirt van Jashari tijdens het afgelopen WK.

Het shirt van Jashari stond symbool voor een politiek statement dat de Zwitserse internationals met Kosovaars-Albanese roots wilden maken jegens Servië. Adem Jashari was een van de oprichters van het Bevrijdingsleger van Kosovo. In 1998 moest hij dat bekopen met de dood, toen de Servische politie een aanval inzette rondom zijn woning in Prekaz. Naast Jashari kwamen zijn 56 familieleden om het leven door de Servische aanslag. Jashari wordt in het land de ‘vader van de KLA (Kosovo Liberation Army)’ genoemd. Voor de Kosovaarse bevolking is hij een held door zijn inzet in de strijd om onafhankelijkheid, wat in 2008 leidde tot een eenzijdige verklaring vanuit het land.