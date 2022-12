Argentijn vereeuwigt na Van Gaal ook ‘het’ gebaar van Martínez op lichaam

Donderdag, 22 december 2022 om 11:41 • Tom Rofekamp

Nico Melana, de Argentijn die het inmiddels fameuze handgebaar van Lionel Messi richting Louis van Gaal op zijn lichaam liet tatoeëren, heeft nu ook een ander memorabel WK-moment laten vereeuwigen. Het obscene gebaar van Emiliano Martínez na de gewonnen finale prijkt nu eveneens op Melana's lijf.

De doelman van de Argentijnen won de prijs voor Beste Doelman van het Toernooi en hield die vervolgens voor zijn geslachtsdeel. Het voegde toe aan de ophef die er al rondom Martínez was, daar hij na de kwartfinale zei Nederland 'geneukt' te hebben en het vervolgens muntte op Kylian Mbappé. Voor Melana lijkt Martínez echter een volksheld te zijn, wat de reden is dat de doelman voortaan op zijn lichaam pronkt.

"Een geweldige tekening", noemt tatoëeerder Florentino het beeld, dat in tatoeage-studio Boris Gibaut werd aangebracht. Naast 'het Van Gaal-moment' en het gebaar van Martínez tatoeëerde Florentino tevens het ogenblik dat Messi de wereldbeker kust op Melana's arm, evenals het doelpunt van Julian Álvarez tegen Kroatië.