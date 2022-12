Noppert vormt inspiratiebron: ‘Ik zou niet misstaan in het Nederlands elftal’

Donderdag, 22 december 2022 om 11:10 • Wessel Antes • Laatste update: 11:13

Bilal Bayazit heeft het Nederlands elftal nog niet uit zijn hoofd gezet. De 23-jarige doelman van Kayserispor is bezig aan een goed seizoen en heeft al vijf clean sheets achter zijn naam staan bij de nummer zes van de Turkse Süper Lig. Door de goede WK-prestaties van Andries Noppert durft de voormalig jeugdinternational nog altijd te dromen van Oranje. “Ik zou niet misstaan bij het Nederlands elftal”, aldus Bayazit.

De Amsterdammer speelde in Nederland in de jeugdopleidingen van Ajax, AZ en Vitesse. Tot een officieel debuut kwam het echter nooit in zijn geboorteland. Hoewel Bayazit inmiddels goed keept bij Kayserispor, begrijpt hij dat het grote publiek in Nederland hem nog niet kent. “Ik was echt een nobody in Nederland, om eerlijk te zijn. Waarom zou je een wisselkeeper van Vitesse moeten kennen? Maar nu er meer naar het buitenland wordt gekeken... Neem Mark Flekken. Wie kende hem? En hij heeft zijn debuut gemaakt bij het Nederlands elftal, ook al ging hij uiteindelijk niet mee naar het WK.”

Bayazit vond het geweldig dat bondscoach Louis van Gaal in Qatar koos voor Noppert onder de lat. “Het hoeft niet altijd een keeper van de grote clubs te zijn. Daar ben ik heel blij mee. Hij heeft het ook fantastisch gedaan. Waarom moet je altijd naar de namen kijken als er ergens anders ook een goede keeper speelt? Ik zou niet misstaan bij het Nederlands elftal.” In Turkije is men lovend over Bayazit, die in 21 officiële wedstrijden voor Kayserispor 25 tegentreffers moest incasseren en zeven keer de nul hield.

De verwachting is dat Bayazit snel een uitnodiging krijgt voor het nationale elftal van Turkije, waar hij teamgenoot kan worden van onder meer Ferdi Kadioglu, Halil Dervisoglu en Orkun Kökçü. Toch lijkt hij nog altijd meer te hopen op Oranje. “Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer. Natuurlijk wil ik een keer een WK of EK meemaken. Ik heb de mogelijkheid om voor twee landen te kiezen, maar ik heb voorheen altijd voor de jeugdelftallen van Oranje gespeeld. Dat is dus logischer.”