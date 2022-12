Oranje wordt beloond voor WK op FIFA-ranking; Marokko pakt bijna record

Donderdag, 22 december 2022 om 10:53 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:11

Nederland sluit het jaar 2022 af als zesde op de FIFA-wereldranglijst. De selectie van Louis van Gaal verloor afgelopen WK geen enkel duel in de reguliere speeltijd en klimt daarom met twee plekken op de prestigieuze ranking. Marokko, dat in Qatar als vierde eindigde, stijgt van de 22ste naar de elfde plek. Daarmee evenaren de Atlasleeuwen bíjna de beste positie op de lijst ooit.

Nederland verloor geen enkele wedstrijd tot aan de kwartfinale tegen Argentinië, waarin het na strafschoppen moest afdruipen. Hoewel de mannen in het Oranje niet ver genoeg kwamen voor een plak, worden ze nu wel beloond met een stijging van twee plekken. Daarmee moet Nederland alleen (op volgorde) Brazilië, Argentinië, Frankrijk, België en Engeland nog voor zich dulden.

Seven teams have risen by more than ten places in the #FIFARanking since December 2021 ?



But @EnMaroc are the year's highest climbers! ?????? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2022

De huidige zesde plek betekent de eerste keer in acht jaar dat het Nederlands elftal in de top tien eindigt op 31 december. De laatste keer dateert van 2014, toen de Oranje Leeuwen (eveneens onder Van Gaal) de derde plaats bemachtigden in Brazilië. België, dat in Qatar al in de groepsfase strandde, zakt met twee plekken. Wereldkampioen Argentinië en runner-up Frankrijk schuiven beide één stek omhoog op de ranking.

De grootste winnaar is echter Marokko. De Noord-Afrikanen verbaasden vriend en vijand door het te schoppen tot de halve finale, waar ze het onderspit dolven tegen Frankrijk. Marokko komt zo heel dicht bij het evenaren van de hoogste positie op de FIFA-ranking in de geschiedenis van het land: in 1998 stonden de Leeuwen van de Atlas tiende. Kroatië en de Verenigde Staten mogen zich ook in de handen wrijven: de landen stijgen met respectievelijk vijf en drie plekken naar de zevende en dertiende plaats.