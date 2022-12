Elfrink schrijft over ‘verrassende wintertransfer’ bij PSV: ‘Doel is de titel’

Donderdag, 22 december 2022 om 10:24 • Wessel Antes • Laatste update: 10:35

Mauro Júnior keert na de winterstop terug bij PSV na maandenlang blessureleed. De 23-jarige vleugelverdediger kwam dit seizoen pas 27 speelminuten in actie, waardoor journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad de Braziliaan omschrijft als de ‘verrassende wintertransfer’ van de Eindhovenaren. Mauro zelf is opgelucht om terug te zijn na een slepende liesblessure. “Ik ben zo blij om weer te ervaren wat het is om elke dag met een team op het veld te staan.”

Mauro was vorig seizoen een zeer belangrijke schakel bij PSV, maar kreeg dit seizoen een flinke tegenslag te verwerken met zijn blessure. “Het duurde veel langer dan ik had verwacht. Dit was een heel serieus probleem, waar ik dankzij de hulp van specialisten en de mensen bij PSV doorheen ben gekomen. Ik ben nu volledig genezen en durf te zeggen dat ik weer honderd procent fit ben. Aan die nare periode wil ik niet meer denken.”

De linkspoot heeft een goede band met trainer Ruud van Nistelrooij, aan wie hij veel te danken heeft. “Onze trainer was een van de eerste mensen die mij in Eindhoven heeft geholpen, nadat ik in 2017 bij de club was gekomen. Hij sprak als een van de weinigen goed Spaans en zette mij bij veel sportieve en praktische dingen op het goede spoor. Mede dankzij hem heb ik me hier als mens en voetballer kunnen ontwikkelen, dat vergeet ik niet. Ik ben blij dat hij onze trainer is geworden en wil PSV nu helpen om dit seizoen een mooie prijs te winnen. Ons doel is om de titel te pakken en daar wil ik aan bijdragen”, aldus Mauro.

Op de flanken bij PSV heeft Mauro met Philipp Max en Phillipp Mwene twee geduchte concurrenten. De Braziliaan maakt het niet veel uit aan welke kant hij geposteerd gaat worden door Van Nistelrooij. “Op dit moment heeft de trainer me vooral op links neergezet, maar ik heb vorig seizoen laten zien dat ik voor beide kanten een optie kan zijn. De coach mag het uiteraard zelf bepalen. Het is fijn om ploeggenoten als Philipp Max en Phillipp Mwene nu weer als concurrenten te kunnen zien, maar de band tussen ons blijft heel goed. Wie er ook speelt, we helpen elkaar vooruit.”