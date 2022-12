Arne Slot geconfronteerd met pijnlijke hashtag: ‘Dat vind ik echt lachwekkend’

Donderdag, 22 december 2022 om 09:16 • Wessel Antes • Laatste update: 09:41

Arne Slot zou Feyenoord belonen met een 8 op basis van de eerste seizoenshelft, zo zegt hij voor de camera’s van ESPN. Hoewel de trainer van de koploper van de Eredivisie tijdens de seizoenstart regelmatig kritiek kreeg, is hij overwegend tevreden over de Rotterdamse progressie. Dat een klein deel van de Feyenoord-fans na een aantal mindere resultaten een negatieve hashtag in het leven heeft gebracht noemt Slot ‘lachwekkend’.

Gevraagd naar een rapportcijfer komt Slot met een hoge beoordeling op de proppen. “Qua resultaat hoog, ik denk wel een acht. Qua spel verdienen ze (de selectie, red.) ook wel een hoog cijfer, zeker omdat vijftien van de 21 jongens nieuw zijn. De liefhebber in mij zou graag zien dat we qua veldspel nog wat hoger zouden scoren.” Naast de eerste plaats in de competitie wist Feyenoord overwintering in de Europa League veilig te stellen. Door de groepswinst mogen de Rotterdammers zelfs de tussenronde tegen Champions League-afvallers overslaan.

Toch was er de voorbije maanden ook kritiek op het veldspel van Feyenoord. “Het is maar heel mondjesmaat bij mij terechtgekomen. Als het massaler was geweest, dan is het goed bij mij weggehouden”, aldus Slot, die zich niet kan vinden in de hashtag #SlotOut, die door een zeer summier deel van de Feyenoord-fans op Twitter werd gebruikt. “Dat vind ik lachwekkend, dat durf ik wel te zeggen, maar dat is ook de nieuwe realiteit. Als trainer weet je dat wanneer je een of twee keer niet wint, er kritiek komt. Op basis van wat ik bij Feyenoord tot nu toe heb laten zien vind ik de hashtag #SlotOut na een of twee wedstrijden wat aan de vroege kant.”

Slot vindt het nog altijd lastig om te denken aan de verloren Conference League-finale tegen AS Roma (1-0) in mei van dit jaar. “Dat probeer ik zoveel mogelijk uit mijn gedachten te verdringen. Ik heb de finale ook niet teruggezien. Wellicht is dat niet zo slim, want er kunnen ook leermomenten in zitten. Die leermomenten zullen nog even moeten wachten. Het is geweldig geweest om een finale te halen, maar er is ook niets zo pijnlijk als een finale te verliezen. Het is een finale, dan wint niet altijd de beste ploeg. Dat hebben we ook op het WK gezien. Geluk en pech spelen een rol.” Feyenoord hervat de competitie op zondag 8 januari met een uitwedstrijd bij FC Utrecht