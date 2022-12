Chelsea troeft City af en legt miljoenen neer voor Braziliaans ‘monster’

Donderdag, 22 december 2022 om 08:49 • Tom Rofekamp

Chelsea gaat zich versterken met Andrey Santos, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano. De achttienjarige middenvelder van Vasco da Gama zal binnen afzienbare tijd zijn handtekening zetten onder een contract op Stamford Bridge en komt voor circa twintig miljoen euro over. Daarmee troeft Chelsea onder meer Manchester City en Newcastle United af, die ook hengelden naar Santos' diensten.

Volgens Romano zijn Chelsea en Santos op een haar na rond over de persoonlijke voorwaarden. Vasco da Gama, dat uitkomt op het tweede niveau van Brazilië, zal zeventig procent van de transfersom opstrijken, terwijl de overige dertig procent naar het kamp-Santos gaat. De groeibriljant maakte in het seizoen 2020/21 zijn debuut voor Vasco, maar beleefde afgelopen jaargang zijn absolute doorbraak. In 33 Série B-optredens deed Santos acht doelpunten in de boeken noteren.

De international van Brazilië Onder 20 staat in eigen land bekend als groot talent. Oud-middenvelder Juninho, die tussen 1995 en 2001 en in 2013 zelf de clubkleuren van Vasco verdedigde, noemde Santos fysiek gezien al 'een monster'. Santos' speelstijl is enigszins vergelijkbaar met die van Sergio Busquets, gezien zijn tacklevaardigheid, vermogen om de defensie te lezen en continu druk te zetten. Eerstgenoemde neigt echter net iets meer naar een box-to-box-speler, ook omdat hij weet hoe hij zich moet gedragen rond de zestien.

De jeugdopleiding van Vasco da Gama bracht de afgelopen jaren al meerdere topspelers voort. Zo zetten Philippe Coutinho, Douglas Luiz (beiden Aston Villa) en Allan (Napoli) hun eerste stapjes al bij de club. Real Madrid verzekerde zich eerder deze maand al van de komst van een ander Braziliaans wonderkind. De Koninklijke zullen maximaal 72 miljoen euro betalen voor de zestienjarige Endrick, die zodra hij achttien wordt de overstap maakt naar het Santiago Bernabéu.