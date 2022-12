Sarina Wiegman krijgt in Engeland wél beloning voor sensationeel jaar

Donderdag, 22 december 2022 om 08:33 • Wessel Antes • Laatste update: 08:36

De BBC heeft Sarina Wiegman verkozen tot Sportcoach van het Jaar. Waar de bondscoach van de Engelse voetbalvrouwen in Nederland naast de prijs greep, heeft ze de prestigieuze award in Engeland wel kunnen veroveren. Wiegman werd afgelopen zomer op Wembley Europees kampioen met the Lionesses. De 53-jarige Hagenaar staat er goed op in het voetbalgekke land.

Wiegman maakte in augustus 2021 de overstap van de Oranje Leeuwinnen naar de Engelse voetbalvrouwen. Sinds ze de scepter zwaait zijn de Engelsen nog altijd ongeslagen. Wiegman was bij 26 interlands eindverantwoordelijke, waarvan er 22 werden gewonnen en vier gelijk werden gespeeld. Engeland scoorde met Wiegman aan het roer al 125 keer en incasseerde slechts zeven treffers. De Engelse internationals spreken zich regelmatig lovend uit over de werkwijze van de keuzevrouw.

Onder leiding van Wiegman veroverden the Lionesses de eerste prijs in de vrouwelijke voetbalgeschiedenis van het land. Als klap op de vuurpijl was dat ook nog in eigen land op Wembley, dat wordt gezien als Engelands mooiste voetbaltheater. Pas in de 110de minuut was het Chloe Kelly die van dichtbij de Duitse doelvrouw wist te verschalken, waardoor de Engelsen mochten zegevieren (2-1). Nu levert deze titelwinst op het EK Wiegman ook een individuele prijs op, als BBC Sports Personality Coach of the Year.

In Nederland was Wiegman ook genomineerd voor de titel Sportcoach van het Jaar, maar uiteindelijk moest ze het afleggen tegen shorttrackcoach Jeroen Otter. De Engelse voetbalvrouwen werden woensdagavond overigens ook verkozen tot Team van het Jaar. Beth Mead, sterspeelster van het elftal, won de BBC Sports Personality of the Year Award. Mead is de vriendin van Oranje-ster Vivianne Miedema.