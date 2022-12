Ten Cate om tafel met Schreuder, Slot én Steijn: ‘Hij wordt eerst bondscoach'

Henk ten Cate had met Alfred Schreuder, Arne Slot en Maurice Steijn drie toonaangevende namen onder zijn hoede als trainer van NAC Breda. Hoewel de 68-jarige oefenmeester al zijn oud-spelers als talentvolle managers beschouwt, ziet hij Slot de meeste kans maken op een eventueel bondscoachschap. De trainer van Feyenoord zou volgens Ten Cate namelijk 'beter in het pulletje van de KNVB passen dan de rest', zo betoogt hij in gesprek met Voetbal International.

In het uitgebreide interview gaat Ten Cate om de tafel met al zijn oud-pupillen. Wanneer de Amsterdammer gevraagd wordt naar wie hij het eerst bondscoach ziet worden, noemt hij de naam van Slot. "Dat heeft met een aantal factoren te maken. Arne heeft wat meer krediet bij het journaille ten opzichte van Alfred. En in de keuzes van de KNVB spelen journalisten nou eenmaal een hele belangrijke rol. Zo simpel is het. Bij de KNVB hebben ze nou eenmaal niet zo’n rechte rug dat ze zeggen: 'Wij vinden dat hij de kwaliteiten heeft om het te doen, dus hij wordt het'. Nee, ze gaan kijken in het land wat de mening is. Arne valt denk ik beter in het pulletje van de KNVB dan de rest", aldus Ten Cate.

Maurice Steijn: toekomstig PSV-trainer?

Hoewel Ten Cate verder niet ingaat op de toekomst van Schreuder, doet hij dat wel inzake Steijn. Steijn stapte eind vorig seizoen in bij Sparta Rotterdam en staat momenteel op een imposante zesde plaats met de Kasteelclub. "Maurice zie ik wel een club als PSV trainen", zegt Ten Cate. "Ik denk echt dat hij daar goed past. De rust die hij uitstraalt. Dat denk ik wel. Als dat spoedig gebeurt, hebben we hier te maken met de trainers van de top drie. Alle drie doen ze het gewoon goed, ze hebben kwaliteiten, dat hebben ze al bewezen."

Slot kan zich vinden in de woorden van zijn oud-leermeester. "Dat Henk zegt dat Maurice bij PSV past, verbaast mij niet. De manier waarop hij dit seizoen Sparta laat voetballen vergroot die kans ook in mijn ogen. Hij heeft bijvoorbeeld bij VVV in het verleden laten zien dat hij met realistisch voetbal succes kan behalen. Dit seizoen koppelt hij dat bij Sparta ook aan aantrekkelijk voetbal. En een duidelijke spelopvatting. Veel opbouw van achteruit, de voetballende gedachte", prijst de Bergentheimer zijn collega-trainer.