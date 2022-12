Ten Hag maakt tongen los met ‘ijskoud’ antwoord op afwezigheid Sancho

Donderdag, 22 december 2022 om 07:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:05

Erik ten Hag hulde zich woensdag in nevelen over de terugkeer van Jadon Sancho. De 22-jarige vleugelaanvaller ontbrak al tijdens het trainingskamp van Manchester United in Spanje en behoorde ook niet tot de selectie voor het gewonnen EFL Cup-duel met Burnley (2-0). Ten Hag gaf ruim een week geleden aan dat daar zowel fysieke als mentale redenen aan ten grond lagen. De manager van the Red Devils wilde woensdag echter slechts één woord kwijt over hoe de vork nú in de steel zit.

Het was eind november een enorme verrassing toen Sancho ineens op het veld van de Brabantse amateurclub OJC Rosmalen werd gespot. Daar werkte de aanvaller aan zijn fitheid, terwijl de rest van de United-selectie op trainingskamp naar Andalusië ging. Ten Hag gaf ruim een week geleden als uitleg dat Sancho 'fysiek en mentaal niet op het juiste niveau zit', en dat hij daarom op aanraden van de Tukker naar Nederland was gestuurd.

“Do you have any update on Sancho and when he’s coming back?”.



Erik ten Hag: “No”.@footballdaily #MUFC ???? pic.twitter.com/15LaEWWubI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2022

Over of er al meer duidelijk was over wanneer Sancho weer aan zou sluiten bij de groep, wilde Ten Hag na afloop van het duel met Burney slechts één woord kwijt. "Nee", antwoordde de oefenmeester bondig. De vooruitzichten voor Sancho lijken dan ook naarder en naarder te worden, gezien de blakende vorm van directe concurrenten Marcus Rashford en Alejandro Garnacho. Eerstgenoemde was woensdag nog trefzeker, terwijl Garnacho zijn talent sinds vlak voor de WK-break steeds meer tentoon begint te stellen.

Sancho's carrière bij United is vooralsnog geen onverdeeld succes. De 23-voudig Engels international kon afgelopen seizoen al geen potten breken en viel deze jaargang zwaar terug na een sterk begin. Vooralsnog staat de teller op acht goals en vier assists in 52 duels over alle competities. Zijn laatste doelpunt dateert van 15 september en werd gemaakt in Europa League-verband tegen Sheriff Tiraspol.