Albert Einstein-ziekenhuis komt met zorgwekkend bericht over Pelé

Woensdag, 21 december 2022 om 23:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:08

De gezondheidssituatie van Pelé gaat achteruit, zo laat het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo weten in een statement. De 82-jarige Braziliaan wordt daar behandeld na de ontdekking van darmkanker. De situatie is de afgelopen tijd verslechterd, waardoor Pelé de kerstdagen in het ziekenhuis zal moeten doorbrengen.

Pelé werd op 29 november opgenomen in het hospitaal in São Paulo. Aanvankelijke berichten dat de drievoudig winnaar van het WK alleen nog palliatieve zorg zou ontvangen, werden onmiddellijk tegengesproken. De darmkanker waaraan de legendarische oud-spits wordt behandeld ontwikkelt zich progressief, zo stelt het ziekenhuis in het laatste persbericht. Daarnaast heeft Pelé meer zorg nodig vanwege opspelende hart- en nierproblemen.

"De patiënt verblijft in een gemeenschappelijke ruimte in het ziekenhuis, onder het toeziend oog van het medisch team", zo staat te lezen. Kely Nascimento, een van de dochters van Pelé, bevestigt de berichtgeving. "We hebben met de doktoren besloten dat het om vele redenen het beste voor ons is om hier te blijven, vanwege alle zorg die hier kan worden gegeven", schrijft ze op Instagram. "We zullen zelfs wat caipirinha's drinken (geen grapje). We zullen volgende week een update opgeven. Papa, we houden van je."

Pelé is houder van een groot aantal indrukwekkende WK-records en volgde het toernooi in Qatar als vanzelfsprekend met veel belangstelling. Neymar reisde af met het grote doel om in de voetsporen van zijn iconische landgenoot te treden door het winnen van de wereldbeker, maar slaagde uiteindelijk niet. Wel evenaarde de huidig sterspeler van het Zuid-Amerikaanse land het doelpuntenaantal van Pelé (77 goals voor Brazilië). "Ik heb je zien opgroeien en ik heb elke dag voor je gejuicht", schreef de oud-aanvaller na de uitschakeling van Brazilië tegen Kroatië (1-1, v.n.s.) op Instagram. "Vijftig jaar lang wist niemand mijn doelpuntenaantal te evenaren, maar het is jou gelukt. Je hebt het gehaald, jongen. Gefeliciteerd."