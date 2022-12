Prachtige treffer Rashford hoogtepunt bij overwinning Manchester United

Woensdag, 21 december 2022 om 22:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:06

Manchester United heeft zich gekwalificeerd voor de kwartfinale van de EFL Cup. De ploeg van trainer Erik ten Hag was op Old Trafford met 2-0 te sterk voor Burnley dankzij doelpunten van Christian Eriksen en Marcus Rashford. Tyrell Malacia deed de hele wedstrijd mee en had het bij vlagen lastig, terwijl Donny van de Beek geen invalbeurt werd gegund.

De meeste WK-deelnemers van United keerden pas een dag geleden terug op trainingscomplex Carrington en mochten direct aan de bak. Naast Malacia behoorden ook Eriksen, Bruno Fernandes, Marcus Rashford en Casemiro tot de basisspelers. Laatstgenoemde startte het duel als centrale verdediger. Voormalig Ajacieden Antony en Van de Beek begonnen op de bank. De Nederlander maakte terwijl het WK bezig was geen gelukkige indruk in de oefenwedstrijden die United afwerkte. Burnley-manager Vincent Kompany had een basisplaats in huis voor Ian Maatsen. De twintigjarige Nederlander startte als linksback en zou een solide wedstrijd spelen.

Eriksen opent de score voor Manchester United ?? Christian Eriksen zet de 'Mancunians' op voorsprong tegen Burnley na een aanval over vele schijven. ?? https://t.co/iMI349PkyG#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/6R86gSxRfr — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 21, 2022

Burnley begon het duel overtuigend, maar de eerste grote kans van de wedstrijd kwam op naam van Alejandro Garnacho. De Argentijn zag Burnley-doelman Bailey Peacock-Farrell goed uit zijn doel komen en verijdelde de mogelijkheid. The Red Devils kwamen steeds beter in de wedstrijd en beloonden zichzelf na een half uur. Een fraaie diepe pass van Fernandes kwam aan de rechterkant van het strafschopgebied bij de mee opgekomen Aaron Wan-Bissaka terecht, die de bal direct voor het doel bracht. Daar stond Eriksen klaar om binnen te tikken: 1-0. In het restant van de eerste helft had Malacia het lastig met directe tegenstander Manuel Benson. De voormalig buitenspeler van PEC Zwolle probeerde het via schoten die in het zijnet en op de vuisten van doelman Martin Dúbravka belandden.

United had vijf minuten na rust de score kunnen verdubbelen. Een lange pass van Fernandes kwam terecht bij Rashford, die de bal op zijn beurt klaarlegde voor McTominay. De Schot had vervolgens geen overtuigende poging in huis. De middenvelder leed enkele minuten later bijzonder slordig balverlies, waar Benson van profiteerde. De vleugelspeler snelde richting doel, maar zag zijn schot naast gaan. Aan de andere kant was het wel raak. Rashford kreeg alle ruimte op het middenveld, had een fraaie dribbel in huis en deed zijn schot in de verre hoek belanden: 2-0.

Direct daarna besloot Ten Hag om Antony een ruim half uur speeltijd te gunnen; hij verving Garnacho. Uit een counteraantal bood voormalig AZ'er Jóhann Berg Gudmundsson de zojuist ingevallen Darko Churlinov een reuzenkans, maar de Noord-Macedoniër schoot naast. Tien minuten voor tijd leverde Casemiro de bal zomaar in bij Gudmundsson, die de bal op zijn beurt voorgaf aan Ashley Barnes. De ervaren Engelsman schoot tot opluchting van United rakelings langs de paal. Dichterbij een aansluitingstreffer zou Burnley niet meer komen.