Weghorst: ‘Ik had al op het veld momentje met Messi, daarom was hij boos’

Woensdag, 21 december 2022 om 22:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:12

Wout Weghorst beleefde woensdagavond een déjà vu. De Oranje-spits kwam met Besiktas met 0-2 achter in de bekerwedstrijd tegen Sanliufarspor en slaagde er met zijn elftal in om die in de absolute slotfase om te buigen, precies zoals twaalf dagen geleden in de kwartfinale van het WK tegen Argentinië (2-2, v.n.s.). "Bijna hetzelfde, alleen vandaag wonnen we met 4-2... Was het in Qatar ook maar zo gegaan", zegt Weghorst voor de camera van A Spor.

Weghorst maakte woensdag het vierde en beslissende doelpunt in de Turkse bekerwedstrijd. Tegen Argentinië nam de centrumaanvaller beide doelpunten van Oranje voor zijn rekening, maar ging het als bekend mis in de strafschoppenserie. Weghorst had daarna een inmiddels fameus akkefietje met Lionel Messi, die hem in het Spaans uitschold voor 'bobo', dat vertaald zou kunnen worden als 'sukkel'. Weghorst blikt in Turkije terug op het wereldwijd veelbesproken incident met de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar.

"Als ik op het veld sta dan behandel ik iedereen als een gelijke, of ik nu tegen Burak speel of Messi", aldus Weghorst, die met die eerste naam doelt op Abdulsamet Burak, zijn directe tegenstander van woensdagavond. "Voor mij is iedereen hetzelfde. Ik vecht in de wedstrijd voor elke meter en geef alles wat ik heb. Dat is wat ik daar ook heb gedaan. Ik had op het veld al mijn momentje met Messi, er was wat irritatie. Hij was daardoor een beetje verrast en hij vond het niet leuk."

Weghorst slaat niet terug naar Messi. "Ik houd er niet van om over anderen te praten. Ik heb veel respect voor hem. Ik denk dat hij de beste of een van de beste spelers aller tijden is. Ik wilde hem dat respect tonen na afloop van de wedstrijd. Hij stond daar niet helemaal voor open. Hij was nog een beetje boos op mij. Ik beschouw het alleen maar als een pluspunt dat hij mijn naam nu kent. Dan heb ik toch iets goed gedaan", knipoogt de spits, die door Burnley is verhuurd aan Besiktas.

Ondanks de pijnlijke uitschakeling tegen Argentinië kijkt Weghorst met een zeer goed gevoel terug op het WK. "De laatste drie weken waren de mooiste in mijn carrière als voetballer. Natuurlijk ben ik nog steeds teleurgesteld en vraag ik me telkens af: wat als? Want als we die penaltyserie hadden gewonnen, waren het maar twee duels tot de winst van het WK. Die vraag zal altijd in mijn hoofd blijven rondspoken."