‘Schreuder wilde me héél graag behouden, maar het was beter om te gaan’

Woensdag, 21 december 2022 om 21:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:48

Perr Schuurs kijkt met een goed gevoel terug op zijn vertrek bij Ajax. De 23-jarige centrumverdediger zag het niet zitten om nog een jaar op de bank te zitten en koos met een overgang naar Torino eieren voor zijn geld. "Uiteindelijk was het heel simpel: als Jurriën (Timber, red.) zou blijven, was het beter om te vertrekken", zegt Schuurs in een uitgebreid interview met Voetbal International.

Ajax streek afgelopen zomer negen miljoen euro op voor Schuurs, een bedrag dat door bonussen nog een stuk verder kan oplopen. Alfred Schreuder had de mandekker veel liever in Amsterdam gehouden, maar Schuurs drukte zelf een transfer door. "Hij wilde me er héél graag bij houden en beloofde veel speelminuten. 'Ik heb je zeker nodig', zei hij", citeert de Limburger. "Dat heb ik de laatste jaren natuurlijk vaker gehoord. Maar op een zeker moment begon het te knagen, ik raakte steeds vaker wat geïrriteerd."

Schuurs had in Amsterdam alleen aan het begin van het seizoen 2019/20 even een vaste basisplaats, toen Matthijs de Ligt een toptransfer naar Juventus had gemaakt. Schuurs raakte zijn plek echter snel kwijt door de razendsnelle opmars van Timber. Toch kijkt Schuurs met een positief gevoel terug op zijn periode bij Ajax. "Ik heb vier fantastische jaren gehad bij Ajax", vindt de centrumverdediger, die niet lang nadenkt over de vraag of hij geslaagd is. "Ja! Ik ben geslaagd bij Ajax. Voordat ik naar Amsterdam ging had ik een paar doelstellingen. Ik wilde prijzen winnen, wedstrijden op een hoog niveau spelen en mezelf doorontwikkelen."

"Het is belangrijk om te weten waar ik vandaan kwam", motiveert Schuurs zijn antwoord. "Ik speelde bij Fortuna Sittard, een kleine club. Het wilde nog weleens gebeuren dat er onvoldoende trainingsballen waren of dat er geen velden beschikbaar waren. En dan opeens speel je bij een grote club. De eerste twee jaar heb ik nodig gehad om me het Ajax-systeem eigen te maken. Vervolgens heb ik bijna honderd wedstrijden in Ajax 1 gespeeld (95, red.). Ja, dat hadden er meer kunnen zijn, maar bij een club als Ajax is er nu eenmaal veel concurrentie."