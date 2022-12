Weghorst valt in en scoort in krankzinnig bekerduel; Alli wordt uitgefloten

Woensdag, 21 december 2022 om 20:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:19

Besiktas heeft een krankzinnige bekerwedstrijd weten te overleven. De club uit Istanbul stond na 67 minuten met 0-2 achter tegen derdedivisionist Sanliurfspor, maar wist de wedstrijd in het slot toch nog naar zich toe te trekken: 4-2. Wout Weghorst maakte zijn eerste minuten na zijn veelbesproken WK en besliste de wedstrijd met de vierde treffer. Na een half uur ondergingen Atiba Hutchinson en Dele Alli een pijnlijke wissel. Laatstsgenoemde kreeg bij zijn aftocht een hels fluitconcert over zich heen. Cenk Tosun was met twee goals en een assist de man van de avond. Door de overwinning plaatst Besiktas zich voor de achtste finale van het Turkse bekertoernooi.

Bij de thuisploeg werden Weghorst, Hutchinson, Georges-Kévin N'Koudou en de nog afwezige Romain Saïss in het zonnetje gezet voor hun WK-deelnames. Van dat viertal startte alleen Hutchinson in de basis. Tegensander Sanliurfspor verraste vriend en vijand door in de negende minuut op voorsprong te komen. Een voorzet vanaf de rechterkant van Seyit Gazanfer kwam terecht bij Kemal Rüzgar, die de bal via een volley op fraaie wijze in de verre hoek zag belanden. Daarmee was het feest voor de ploeg uit het zuidelijk gelegen Sanliurfa nog niet voorbij. Na een kwartier spelen maakte Rüzgar zijn tweede van de avond.

GOL | ???? Besiktas 4 ?? 2 Sanliurfaspor ???? #ZTK ?? Weghorst 85' pic.twitter.com/oMNIFCnozk — A Spor (@aspor) December 21, 2022

Aan de linkerkant van het veld ontving Baris Gök de bal aan de linkerkant, waarna hij de zwak verdedigende Valentin Rosier voorbijging en voorgaf op Rüzgar, die dit keer met zijn linkervoet de verre hoek vond: 0-2. Besiktas-trainer Senol Günes stelde direct een nieuw plan op en dat leidde tot twee pijnlijke wissels vlak voor Hutchinson en Alli. Nadat eerstgenoemde de kant had bereikt, liep ook Alli richting de bank. De Engelsman werd bij zijn aftocht getrakteerd op een hels fluitconcert van de aanwezige supporters. Günes stuurde Gedson Fernandes en Tayyip Sanuc het veld in als hun vervangers. Voor rust leidde dat nog niet tot het gewenste effect.

Weghorst werd aan het begin van de tweede helft het veld ingestuurd en ook N'Koudou werd gebracht. De entree van de Kameroener bleek een gouden zet te zijn, daar hij amper tien minuten na zijn entree de assist op de aansluitingstreffer van Tosun op zijn naam kreeg. De spits rondde met links af, nadat N'Koudou even daarvoor een fraaie voorbereidende dribbel in huis had. Twee minuten later was Tosun wederom trefzeker. Een goede loopactie van de spits werd op waarde geschat door invaller Fernandes, waarna Tosun er niet voor koos om de ongedekte Weghorst aan te spelen, maar zelf te scoren: 2-2.

?? 29' ???? Besiktas'ta Atiba ve Dele Alli oyundan çikti. ?? pic.twitter.com/aGVpGAtRpG — A Spor (@aspor) December 21, 2022

Besiktas denderde vervolgens door en vlak na de gelijkmaker stond de ploeg op voorsprong. Dit keer maakte N'Koudou zelf een treffer. De middenvelder profiteerde van slecht verdedigend werk bij de bezoekers, waarna hij het leer in de verre hoek plaatste: 3-2. Vlak voor tijd werd het ook nog 4-2 via Weghorst. De spits ontving de bal van Rosier en rondde vanaf een meter of twintig knap af in de verre hoek.