Ten Hag gaat all-in voor beker: Malacia en vier andere WK-gangers in de basis

Woensdag, 21 december 2022 om 20:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:33

In de week na de WK-finale gaat het Engelse voetbal alweer verder met officiële wedstrijden. Erik ten Hag treedt woensdagavond met een zo sterk mogelijk bezet Manchester United aan in de achtste finale van de EFL Cup tegen Burnley, dat uitkomt in de Championship. De manager doet een beroep op vijf WK-deelnemers, onder wie Tyrell Malacia. De wedstrijd begint om 21.00 uur op Old Trafford.

Ten Hag maakt met zijn opstelling duidelijk de League Cup uiterst serieus te nemen. De meeste WK-deelnemers van Manchester United keerden pas een dag geleden terug op trainingscomplex Carrington en mogen direct aan de bak. Naast Malacia behoren ook WK-gangers Casemiro, Bruno Fernandes, Marcus Rashford en Christian Eriksen tot de basisspelers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Donny van de Beek, inmiddels ver uit beeld bij Oranje, begint op de bank. Naast de voormalig Ajacied nemen ook Antony, Luke Shaw, Fred en Facundo Pellistri plaats in de dug-out. De laatstgenoemde vier spelers waren actief op het WK. De opstelling van woensdagavond is een opsteker voor Martin Dúbravka en Aaron Wan-Bissaka, die nauwelijks in de plannen van Ten Hag voorkomen. Dúbravka, in de zomer op huurbasis overgekomen van Newcastle United, stond alleen in de vorige ronde van de EFL Cup onder de lat bij United, terwijl Wan-Bissaka zijn plek als rechtsback verloren is aan Diogo Dalot. Wan-Bissaka mag uitzien naar een nieuwe werkgever.

Aan de zijde van Burnley is eveneens een Nederlander in de basis te ontdekken: Ian Maatsen, die gehuurd wordt van Chelsea, is dit seizoen de onbetwiste eerste linksback van the Clarets. Ook voormalig AZ'er Jóhann Berg Gudmundsson staat aan de aftrap. Burnley had als Championship-deelnemer eveneens een korte WK-break, maar speelde de afgelopen tijd alweer twee competitiewedstrijden. De club staat fier bovenaan op het tweede niveau en maakt zich op voor een snelle terugkeer naar de Premier League.

Opstelling Manchester United: Dúbravka; Wan-Bissaka, Lindelöf, McTominay, Malacia; Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes; Garnacho, Martial, Rashford.

Opstelling Burnley: Peacock-Farrell; Roberts, Harwood-Bellis, Beyer, Maatsen; Cullen, Cork; Brownhill, Gudmundsson, Benson; Barnes.