‘Messi is een mislukking: Argentinië won alle WK’s met doping en vuile streken'

Donderdag, 22 december 2022 om 08:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 07:12

Álvaro Morales is allerminst onder de indruk van de derde wereldtitel van Argentinië, zo laat de commentator weten in het Mexicaanse programma Fútbol Picante van ESPN. De in Guatemala geboren Mexicaan snapt niet waar de Argentijnse volksvreugde op gebaseerd is en noemt Lionel Messi in het praatprogramma een fracasado: een mislukkeling. “Pelé met drie wereldtitels lacht Messi uit”, aldus Morales.

De journalist van het Mexicaanse ESPN is verontwaardigd over de wijze waarop Argentinië zijn drie wereldtitels veroverde en steekt dat niet onder stoelen of banken. In 1978 wonnen de Argentijnen het WK in eigen land door Nederland in de finale te verslaan (3-1). Volgens Morales had la Albiceleste nooit mogen deelnemen aan dat WK, omdat Peru in de kwalificatiereeks omgekocht zou zijn. Daarnaast werden er ook tijdens dat mondiale eindtoernooi veel controversiële beslissingen genomen. “Argentinië won in 1978 door schandalige en schaamteloze beslissingen.”

“In 1986 won het land met een gedopeerde en valse Diego Armando Maradona, die doelpunten met zijn handen maakte”, vervolgt Morales, die refereert aan het doelpunt dat Maradona met ‘de hand van God’ maakte in de kwartfinale tegen Engeland. “En in 2022 krijgt ‘Messietje’ zijn eerste en enige wereldtitel. Dat is een mislukking, want Pelé lacht hem uit met drie wereldtitels op zak.”

Bovendien maakt Morales van de gelegenheid gebruik om uit te halen naar de bondscoach van Mexico, de Argentijn Gerardo Tata Martino. “Ik wil Gerardo Martino publiekelijk feliciteren. Dankzij zijn inzet heeft Argentinië niet meer verloren sinds het duel met Mexico. Ik feliciteer je, Tata, met de tactische wijze waarop je de wedstrijd met Argentinië cadeau gaf. Tot slot wil ik ook de VAR en alle arbiters feliciteren die strafschoppen toekenden aan Argentinië. Ze wilden Messi het WK zien winnen”, besluit de geprikkelde Morales.