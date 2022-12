Lionel Messi hakt knoop door en gaat akkoord met voorstel van PSG

Woensdag, 21 december 2022 om 19:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:03

Lionel Messi gaat zijn contract bij Paris Saint-Germain verlengen, zo melden diverse Franse media. De 35-jarige superster plakt er na het behalen van de wereldtitel met Argentinië een extra jaar aan vast in Parijs. Het houdt in dat Messi zijn kunsten tot minimaal medio 2024 in het Parc des Princes zal etaleren.

Messi is bezig aan zijn tweede seizoen in de Franse hoofdstad. Bij zijn transfervrije komst vanaf Barcelona ondertekende de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar een contract voor twee jaar, met de optie voor een extra seizoen. Dat extra voetbaljaar gaat er dus ook komen, zo is de overtuiging van diverse media. PSG deed er de afgelopen maanden alles aan om Messi ertoe te bewegen langer te blijven en is uiteindelijk dus geslaagd in die missie.

Tijdens het WK in Qatar en al daarvoor werd Messi vrijwel voortdurend gelinkt aan een overstap naar Inter Miami FC, de club van David Beckham. Messi werd volgens Fabrizio Romano inderdaad benaderd door de Amerikaanse club, maar liet zich nooit verleiden tot onderhandelingen. Datzelfde geldt voor Barcelona, dat eveneens een lijntje uitgooide en zijn beste speler aller tijden dolgraag terug zou willen. "Messi is benaderd door beide clubs, maar het kwam nooit in een vergevorderd stadium", aldus de vermaarde transfermarktexpert.

Messi werd tijdens zijn eerste jaar in Parijs bekritiseerd vanwege tegenvallende prestaties, maar de Qatari eigenaren zijn vanaf de eerste minuut dolblij met de komst van de aanvaller. Statistisch gezien had Messi inderdaad een moeizaam eerste seizoen, waarin hij tot 11 goals en 15 assists kwam in 34 officiële optredens voor PSG. Pijnlijk was de uitschakeling in de achtste finale van de Champions League tegen Real Madrid. Dit seizoen gaat PSG met Messi in de gelederen op voor revanche op het miljardenbal. De routinier staat in de huidige voetbaljaargang op twaalf goals en veertien assists in negentien optredens voor PSG. Voor Argentinië staat de teller inmiddels op 198 duels, waarin hij 98 goals maakte.