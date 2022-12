Uitblinkende basiskracht Naci Ünüvar toont met twee goals zijn klasse

Woensdag, 21 december 2022 om 18:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:07

Naci Ünüvar heeft zich laten gelden bij Trabzonspor. De huurling van Ajax kwam nam in de Turkse bekerwedstrijd tegen Samsunspor de 2-0 én 3-0 voor zijn rekening. Daarnaast had Ünüvar pech met een schitterend schot, dat op de lat belandde. Trabzonspor won uiteindelijk ook met 3-0, waardoor plaatsing voor de achtste finale van de beker een feit is.

In de tiende minuut kwam Trabzonspor op voorsprong. Na een vlotlopende aanval kwam de bal aan de linkerkant terecht bij Anastasios Bakasetas, die Umot Bozok bij de eerste paal vond. De spits kon vervolgens simpel binnentikken: 1-0. Na een klein half uur verdubbelde de dominante thuisploeg de voorsprong. Via voormalig Excelsior-middenvelder Dogucan Haspolat en Bakasetas kwam de bal aan de rechterkant terecht bij Trezeguet. De Egyptenaar had vervolgens een bijzonder fraaie lage pass in huis naar de tweede paal, waar de goed meegelopen Ünüvar simpel kon afronden: 2-0.

GOL | ???? Trabzonspor 2 ?? 0 Y. Samsunspor ???? #ZTK ?? Naci 28' pic.twitter.com/hqqnYAQt6C — A Spor (@aspor) December 21, 2022

Na rust wisselde Trabzonspor-trainer Abdullah Avci veelvuldig, maar Ünüvar mocht blijven staan. Dat vertrouwen betaalde het jeugdproduct van de Amsterdammers uit. In de 67e minuut was hij met een schitterende pegel op de lat dicht bij de 3-0. Tien minuten later zou hij alsnog zijn tweede treffer van de wedstrijd maken. Een steekpass van Marek Hamsik werd ongelukkig weggewerkt door de verdediging van Samsunspor, waardoor Ünüvar de bal kon oppikken. De negentienjarige creatieveling omspeelde de doelman op koele wijze en liep de bal vervolgens het doel in.

GOL | ???? Trabzonspor 3 ?? 0 Y. Samsunspor ???? #ZTK ?? Naci 79' pic.twitter.com/OAhHOxlXx2 — A Spor (@aspor) December 21, 2022

Dinsdag wist Fenerbahçe zich al te plaatsen voor de achtste finale door in de stadsderby met 3-1 af te rekenen met Istanbulspor. Ook Istanbul Basaksehir plaatste zich al voor de laatste zestien, door met 3-1 te winnen van Göztepe. Besiktas en Galatasaray komen nog in actie.