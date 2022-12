Italiaanse prof verbannen uit selectie vanwege haar zwangerschap

Woensdag, 21 december 2022 om 18:22 • Laatste update: 18:29

Alice Pignagnoli is uit de selectie van het Italiaanse Lucchese gezet, zo maakt de doelvrouw bekend in gesprek met la Repubblica. De 34-jarige keeper, die eerder onder meer in de Serie A uitkwam voor AC Milan, werd in oktober zwanger en vertelde dat aan de club. Waar de reactie van de trainer en medespelers positief was, zou de clubleiding verontwaardigd hebben gereageerd. Volgens Pignagnoli heeft Lucchese sinds haar mededeling geen salaris meer uitbetaald en is ze uit de selectie gezet.

“Het zijn hele moeilijke maanden geweest”, schrijft de Italiaanse op Instagram. “Het is erg moeilijk voor mij om niet op het veld te kunnen staan. Ik ben serieus geschaad door de kwalijke intenties van Lucchese, dat mij pijn heeft gedaan als vrouw, moeder en atleet. Ik heb me alleen, nutteloos, onbekwaam, en als een oud stuk speelgoed dat weggegooid werd gevoeld."

Eerder op de woensdag vertelde ze aan de Italiaanse krant la Repubblica dat ze steun kreeg van iedereen, behalve van de clubleiding. “De trainer en de meiden waren echt fantastisch, maar de club zei meteen dat ze mijn salaris niet meer zouden uitbetalen. Eerst zeiden ze dat ik mijn clubkleding in moest leveren, terwijl ik nog een contract heb tot het einde van dit seizoen. Daarna werd ik uit het team verdreven, zonder dat er verder een woord tegen me gezegd werd.”

Pignagnoli is totaal verrast door de houding van Lucchese, daar voormalig werkgever Cesena juist erg begripvol was rond de zwangerschap van haar eerste kind. “Ik zat destijds pas twee maanden bij Cesena toen ik erachter kwam dat ik zwanger was. De club behandelde me als een mens en er werd me gezegd dat ik een belangrijke speler was. Zij wilden zelfs graag dat ik erg betrokken bleef bij het team, ook tijdens mijn verlof.”

Hoewel het nog onbekend is wat de gevolgen zullen zijn voor de club en Pignagnoli, lijkt Lucchese het salaris met terugwerkende kracht te moeten betalen. Vanaf januari wordt het loon van de keeper naar verwachting (deels) overgenomen door de Federazione Italiana Giuoco Calcio, de Italiaanse bond, die een ‘moederschapsbudget’ beschikbaar stelt.