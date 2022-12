Cristiano Ronaldo wil Champions League in en wordt aangeboden in Duitsland

Woensdag, 21 december 2022 om 16:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:22

Cristiano Ronaldo is enkele maanden geleden aangeboden bij Eintracht Frankfurt, zo meldt bestuurslid Axel Hellmann in gesprek met DAZN. Na het desastreus verlopen WK, waar Ronaldo slechts een keer scoorde en na de groepsfase niet meer in de basis stond, is de superster op zoek naar een nieuwe club. Tijdens het WK werd zijn contract bij Manchester United immers ontbonden.

"Hij is zelfs bij ons aangeboden", vertelt Hellmann tegenover het medium. Philip Holzer, voorzitter van de raad van toezicht van Eintracht, haakt daarop in. "Ik heb het gevoel dat hij bij iedere Champions League-club is aangeboden." Eintracht kwalificeerde zich voor de Champions League van dit seizoen door vorig seizoen de Europa League te winnen. Dankzij een knappe 1-2 overwinning bij Sporting Portugal wist Eintracht zich bovendien te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League, waarin de club het na de winter zal opnemen tegen Napoli.

Het is niet de eerste keer dat Ronaldo een blauwtje loopt bij een Europese ploeg. Zo had Borussia Dortmund in de zomer eveneens geen interesse in de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar, terwijl zaakwaarnemer Jorge Mendes ook nul op het rekest kreeg van Paris Saint-Germain, Atlético Madrid en Bayern München. Zo dreigt er een triest einde te komen aan de (Europese) carrière van Ronaldo, die al jarenlang in een adem wordt genoemd met Lionel Messi als de beste spelers van hun generatie.

Ronaldo heeft momenteel een concrete aanbieding op zak. Tijdens het WK werd bekend dat het Saudische Al-Nassr geïnteresseerd is, waar hij op jaarbasis een kleine 200 miljoen euro zou kunnen verdienen. Tijdens het WK vertrok de momenteel transfervrije Ronaldo bij United. Aanleiding daarvan was vernietigende interview dat hij gaf aan journalist Piers Morgan, waarin hij onder meer de faciliteiten van de club, de eigenaren en trainer Erik ten Hag met de grond gelijkmaakte.