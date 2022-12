‘Real Madrid wil duizelingwekkend bedrag betalen voor twee WK-revelaties’

Woensdag, 21 december 2022 om 18:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:14

Real Madrid is nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Jude Bellingham, zo meldt Mundo Deportivo. Volgens de Spaanse sportkrant is de Koninklijke tijdens het afgelopen WK overtuigd geraakt van de negentienjarige Engelsman, die in Qatar een uitstekende indruk achterliet. Real Madrid zou wel diep in de buidel moeten tasten om Bellingham los te weken bij Borussia Dortmund. De Duitsers naar verluidt mikken op een transfersom van 150 miljoen euro, al zou de vraagprijs onderhandelbaar zijn.

Mundo Deportivo schrijft dat Dortmund inmiddels rekening houdt met een vertrek van zijn tiener. Eerder op woensdag wist de Engelse krant The Sun te melden dat Bellingham de voorkeur heeft voor een overstap naar Real Madrid. Daarmee zouden de andere geïnteresseerde clubs, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea en Paris Saint-Germain, achter het net vissen. Bellingham is sinds zijn overstap van Birmingham City naar Dortmund in de zomer van 2020 een van de meest felbegeerde spelers op de transfermarkt. Bellingham ligt bij die Schwarzgelben nog tot de zomer van 2025 vast, waardoor de club een sterke onderhandelingspositie heeft.

Vanwege de goede prestaties van Bellingham met the Three Lions schreef Marca begin december nog dat de transfer van de middenvelder naar de Spaanse hoofdstad 'een galactische dimensie' begon te krijgen, maar desondanks lijkt de recordhouder van de Champions League nog altijd nadrukkelijk geïnteresseerd te zijn. Bellingham werd op het WK met Engeland in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. In de groepsfase wist hij in de wedstrijden tegen Iran, de Verenigde Staten en Wales een goede indruk achter te laten. Net als in die wedstrijden was de middenvelder ook in de achtste finale tegen Senegal basisspeler. Tegen Iran nam Bellingham de openingstreffer voor zijn rekening.

Josko Gvardiol

Marca meldt woensdag eveneens dat Josko Gvardiol hoog op het verlanglijstje staat van Real Madrid. De 22-jarige Kroaat maakte een uitstekende indruk op het WK en haalde met zijn land de halve finale, waarin Argentinië een maat te groot bleek te zijn. Gvardiol heeft Real Madrid overtuigd met zijn fysieke kwaliteiten en defensieve zekerheid. De mandekker van RB Leipzig heeft in Duitsland nog een contract tot de zomer van 2027, waardoor er net als voor Bellingham diep in de buidel moet worden getast. De Duitse sportkrant BILD linkte Gvardiol aan een binnenlandse stap naar Bayern München, maar technisch directeur Hasan Salihamidzic ontkende interesse te hebben in de WK-revelatie, daar de club met Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Lucas Hernández en Josip Stanisic voldoende opties voor de centrale verdediging heeft.