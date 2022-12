Eerste winterse transfer van formaat rond: Atlético ontvangt liefst 50 miljoen

Matheus Cunha maakt de overstap naar Wolverhampton Wanderers, zo maakt Sky Sports woensdagmiddag bekend. De 23-jarige aanvaller komt over van Atlético Madrid en wordt tot het einde van huidig seizoen gehuurd. Na de huurperiode moeten the Wolves de verplichte koopoptie lichten en volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano wordt er een bedrag van circa vijftig miljoen euro overgemaakt naar Atlético.

Volgens de berichtgeving bereikte Cunha in een eerder stadium al een persoonlijk akkoord met Wolverhampton. De officiële bekendmaking vanuit de club is bovendien slechts een kwestie van tijd, daar Cunha woensdagochtend de medische keuring met succes doorlopen is. Na de komende verhuurperiode zal de huidige nummer twintig van de Premier League de Braziliaan definitief vastleggen, al is het nog niet bekend tot wanneer die verbintenis zal doorlopen.

Waar Sky Sports spreekt over een verplichte koopsom van 39 miljoen euro, verzekert Romano dat the Wolves minimaal 50 miljoen euro betalen voor de aanvalsleider. Manager Julen Lopetegui, die sinds half november aan het roer staat bij de hekkensluiter in Engeland, hoopt op 4 januari tegen Aston Villa voor het eerst beroep te kunnen doen op de diensten van Cunha. Laatstgenoemde lijkt de duels met Everton en Manchester United nog niet inzetbaar te zijn.

Cunha maakt in de zomer van 2021 de overstap van Hertha BSC naar Atlético, waar hij nog over een contract tot medio 2026 beschikte. De Madrilenen maakten destijds een bedrag van circa dertig miljoen euro over naar Hertha, maar inmiddels schat Transfermarkt de marktwaarde van de spits op nog ‘maar’ twintig miljoen euro. De achtvoudig Braziliaans international moet dit seizoen wederom genoegen nemen met een reserverol bij los Colchoneros en kwam in zeventien officiële optredens niet tot scoren.