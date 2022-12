Heracles Almelo strikt tweevoudig international met ervaring in Bundesliga

Woensdag, 21 december 2022 om 15:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:26

Heracles Almelo versterkt de verdediging per direct met Sava Cestic, zo maakt de koploper uit de Keuken Kampioen Divisie woensdag officieel wereldkundig op de website. De 21-jarige en 1.92 meter lange zette na de succesvol verlopen medische keuring een contract tot medio 2026. Cestic had een transfervrije status na het vertrek bij zijn vorige club HNK Rijeka.

"Ik ben al langer in contact met Heracles Almelo en ik ben blij om hier nu te zijn. Nederland is een land dat mij trekt door zowel de mensen als het voetbal dat hier wordt gespeeld. Ik hoop dat ik een mooie tijd tegemoet ga met alle mensen hier in Almelo", aldus de ambitieuze Cestic na het ondertekenen van de contracten in het Erve Asito. Technisch directeur Nico Jan Hoogma is dolblij met het tussentijds aantrekken van Cestic.

"Sava is een buitenkans die nu voorbijkomt en ik ben blij dat wij ons hebben kunnen verzekeren van zijn komst", omschrijft Hoogma het aantrekken van Cestic. "Vanaf 2019 staat hij bij onze scouting op de radar en houden wij zijn ontwikkeling in de gaten. Hij debuteerde bij 1. FC Köln in de Bundesliga en maakte ook al zijn debuut voor de Servische nationale ploeg in de wedstrijden tegen Jamaica en Japan (in 2021, red.). Sava is een jonge speler met veel potentie en beschikt al over de nodige ervaring." Cestic gaat bij Heracles na de winterstop spelen met het shirt met rugnummer 6.

De tweevoudig international van Servië doorliep de jeugdopleidingen van FSV Frankfurt, Schalke 04 en 1. FC Köln. Bij laatstgenoemde club kwam hij tot elf wedstrijden in de Bundesliga. Cestic verliet de club uit Keulen in januari voor een contract bij HNK Rijeka, maar dat avontuur was dus geen lang leven beschoren.