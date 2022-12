‘Olivier Giroud liep me straal voorbij en deed net of hij geen Engels sprak!’

Jason Cummings komt kort na het WK in Qatar met een opmerkelijke anekdote op de proppen. De aanvaller van Australië ging enkele weken geleden na de 4-1 nederlaag tegen Frankrijk in de poulefase op jacht naar het shirt van sterspeler Kylian Mbappé, die hij uiteindelijk niet in handen kreeg. Cummings, die tegen de Fransen als invaller werd gebruikt, stond vervolgens versteld toen hij het probeerde bij Olivier Giroud.

"Na de wedstrijd had ik mijn zinnen gezet op het shirt van Mbappé", onthult Cummings in het programma The Project van Fox Sports. "Vergeet Giroud, ik ging voor de absolute topspeler Mbappé. En hij vertelde mij dat ik hem moest opzoeken in de kleedkamer, wat ik dus ook deed. Daar trof ik de materiaalman die ik mijn shirt gaf. Tien minuten later kwam hij terug met mijn shirt en zei: 'Nee, dat gaat absoluut niet gebeuren. Mbappé wil zijn shirt niet ruilen'." Cummings ging hierdoor enigszins teleurgesteld terug naar zijn eigen kleedkamer.

"Toen ik terugliep zag ik Giroud staan en vroeg: 'Giroud, mag ik alsjeblief je shirt hebben? Ik ben groot fan, wil je je shirt aan mij geven?'" Wat er toen gebeurde kon Cummings nauwelijks geloven. "Hij liep me straal voorbij en deed net of hij geen Engels sprak! Hij heeft nota bene tien jaar in de Premier League gespeeld", verwijst de Australische aanvaller naar de dienstverbanden van de spits van AC Milan bij Arsenal en Chelsea. "Hij liep me gewoon zo voorbij!"

Cummings, die het op het WK moest doen met de invalbeurt tegen Frankrijk, gaf niet op en nam alsnog een Frans shirt mee naar zijn eigen kleedkamer. "Gelukkig was daar Jules Koundé. Wat een geweldige gozer is dat! De eer was gered." Australië richtte zich op na de nederlaag tegen Les Bleus met overwinningen op Tunesië (0-1) en Denemarken (1-0). Het WK-avontuur strandde in de achtste finale na een nipte 2-1 nederlaag tegen de latere wereldkampioen Argentinië.