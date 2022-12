WK-debutant is zwaar teleurgesteld in Duitse volk en spreekt uit het hart

Woensdag, 21 december 2022 om 13:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:10

Niclas Füllkrug maakte tijdens het WK voor het eerst echt onderdeel uit van de Duitse nationale ploeg, maar is niet bang om zich uit te spreken. De aanvaller van Werder Bremen heeft zich in een statement gericht tot zijn landgenoten, die in zijn ogen amper tot steun zijn geweest. Duitsland kende een uiterst desastreus WK en keerde na de groepsfase al huiswaarts. Japan en Spanje stootten in Groep E door tot de knock-outfase.

Füllkrug was een van de verrassingen in de WK-selectie van bondscoach Hansi Flick. De aanvaller speelde vorig seizoen nog in de 2. Bundesliga met Werder Bremen, maar maakte met zijn negentien doelpunten dusdanig veel indruk dat hij mee mocht naar Qatar. Een basisplaats zat er niet in voor Füllkrug. De centrumspits begon alle groepswedstrijden vanaf de bank en moest het doen met invalbeurten. Tegen Spanje en Costa Rica was de spits trefzeker, maar daarmee kon vroegtijdige uitschakeling niet voorkomen worden.

In gesprek met BILD Sport spreekt Füllkrug nu zijn teleurstelling uit in het Duitse volk. "De nationale ploeg wordt soms eerder mislukking dan succes gewenst. Ik weet niet waarom. Ik kan maar één ding zeggen: elke speler op het veld is ongelooflijk trots om het Duitse tricot te dragen", zo vertelt de spits. Duitsland begon het WK met een nederlaag tegen Japan. Een gelijkspel tegen Spanje (1-1) en een zege op Costa Rica (4-2) bleken vervolgens niet genoeg om plaatsing voor de achtste finales af te dwingen.

"Ik ben niet bang om dit statement af te geven", gaat Füllkrug verder. "Ik blijf erbij: het is beangstigend hoezeer de nationale ploeg door het publiek in Duitsland in een kwaad daglicht is gesteld. Dat vind ik buitengewoon jammer." Füllkrug is ook dit seizoen weer op de dreef. In veertien Bundesliga-wedstrijden wist hij tien keer het net te vinden. Werder Bremen bezet na de promotie een knappe negende plek op de ranglijst. Wel werd het in de strijd om de DFB-Pokal teleurstellend uitgeschakeld door Paderborn na strafschoppen.