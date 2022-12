Ten Hag benoemt waar hij het meest trots op is in vierenhalf jaar bij Ajax

Erik ten Hag reikte met Ajax in 2019 tot de halve finale van de Champions League. Toch ziet de huidige manager van Manchester United dat niet als zijn grootste prestatie in Amsterdam. De in januari 2018 aangestelde Ten Hag heeft in zijn periode in de Johan Cruijff ArenA naar eigen zeggen het meest genoten van de laatste zes maanden. Ondanks mislukkingen op de transfermarkt en de nodige blessures wist Ajax opnieuw de landstitel te veroveren.

Ten Hag wist al in januari dat Antony zou vertrekken, met Steven Bergwijn als diens beoogde opvolger. "Zijn management was heel duidelijk: over een half jaar gaat Antony een transfer maken. Toen zijn we bij Ajax al druk bezig geweest met een andere Braziliaan én met Steven Bergwijn, om die alvast achter Antony binnen te halen", blikt de Nederlander in Engelse dienst terug in een uitgebreid vraaggesprek met Voetbal International. "Dat was de achterliggende gedachte om Bergwijn al naar Ajax te halen. We waren én kwetsbaar in de voorhoede, voor het half jaar dat ging komen, maar ook voor de langere termijn." Een winterse deal met Tottenham Hotspur kwam echter niet van de grond.

"Ik was dan ook wel teleurgesteld dat Bergwijn in de winter nog niet kwam, want ik wist dat het moeilijk zou worden", voegt Ten Hag daaraan toe. De vleugelaanvaller kwam in de zomer alsnog naar Ajax, dat ruim dertig miljoen euro neerlegde en een vijfjarig contract voorschotelde. Zonder de door Ten Hag gewenste komst van Bergwijn werd het kampioenschap wederom in Amsterdam gevierd. "Ik ben dan ook het meest trots op mijn laatste half jaar bij Ajax. Dat was mijn beste prestatie. Iedereen raakte geblesseerd, we hadden geen buitenspelers meer, ik heb het systeem om moeten gooien, we zijn 4-4-2-ruit gaan spelen, om toch maar wat aanvallende impulsen los te krijgen. Want die hadden we helemaal niet meer", verwijst de coach naar de tijdelijke wijziging bij Ajax naar een systeem met twee spitsen.

"We hadden alleen nog Dusan Tadic en Sébastien Haller, de rest was geblesseerd. We probeerden het aanvankelijk nog even met Steven Berghuis voorin, met Haller en Tadic, maar daar zat helemaal geen dynamiek in. Dat was te statisch, ik miste de snelheid. Het was allemaal het gevolg van de winterse transferperiode", aldus Ten Hag. Zijn opvolger Alfred Schreuder opteert doorgaans voor een systeem met drie aanvallers: Bergwijn en Tadic als buitenspelers en Brian Brobbey of Mohammed Kudus als diepste spits.