Hoe Martínez zelf zorgde voor zijn transfer van Ajax naar Manchester United

Woensdag, 21 december 2022 om 12:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:38

Erik ten Hag reconstrueert de komst van Lisandro Martínez naar Manchester United in het kerstnummer van Voetbal International. De Argentijnse verdediger leek Ajax afgelopen zomer in te ruilen voor Arsenal, maar de deur naar the Red Devils stond altijd op een kier voor de mandekker. Ten Hag wilde niet dat de concurrent uit Londen sterker zou worden en zette alles op alles om Martínez naar Old Trafford te halen.

"Of ik het moeilijk vond om Martínez bij Ajax weg te halen? Ik heb daar zo'n fijne tijd gehad, hoe we daar samen het proces hebben beleefd", blikt Ten Hag in het uitgebreide interview terug op de samenwerking met de 24-jarige centrumverdediger in Amsterdam. "Vanuit het niets hebben we Ajax terug naar de Europese top gebracht. Dat project is me zo dierbaar geweest. Maar Martínez wilde zelf hoe dan ook weg bij Ajax." Manchester United en Arsenal waren een halfjaar geleden de voornaamste kandidaten om zaken te doen in de Johan Cruijff ArenA.

"Als wij hem niet hadden genomen, was hij naar Arsenal gegaan", brengt Ten Hag in herinnering. "Die wilden hem sowieso hebben, hij was daar topprioriteit. Licha belde me op een gegeven moment: "Trainer, luister, ik ga hoe dan ook weg bij Ajax. Ik kan tekenen bij Arsenal, maar als u mij wil, dan ga ik naar Manchester United." Toen dacht ik: Ik moet mezelf en United ook niet in de voet schieten. Hij was echt niet gebleven in Amsterdam, dat was uitgesloten. Toen hebben we toegeslagen en is het rondgekomen." Martínez werd voor 54 miljoen euro naar Engeland gehaald, een bedrag dat door bonussen nog eens met tien miljoen euro kan oplopen. Zijn contract in Manchester loopt door tot medio 2027.

Martínez is in zijn eerste halfjaar bij Manchester United uitgegroeid tot een vaste waarde in het hart van de verdediging. De teller staat inmiddels op 21 wedstrijden in alle competities. Er was met name in de beginfase kritiek van onder meer analist Jamie Carragher, die Martínez met zijn 1.75 meter eigenlijk te klein vindt voor de Premier League. Desondanks geniet hij het vertrouwen van Ten Hag, die de miljoenenaankoop zondag de wereldtitel zag veroveren met Argentinië. In de finale tegen Frankrijk kwam Martínez overigens niet in actie.