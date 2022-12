Engelse clubs staan in de rij voor drijvende kracht achter Argentijns WK-succes

Woensdag, 21 december 2022 om 12:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:41

Het onvergetelijke WK met Argentinië kan voor Alexis Mac Allister een heel mooi staartje krijgen. De middenvelder van Brighton and Hove Albion heeft zich in Qatar dusdanig positief gepresenteerd dat Atlético Madrid, Tottenham Hotspur en Arsenal voor hem in de markt zijn, melden AS en Sky Sports. Mac Allister begon het WK als reservespeler, maar groeide uit tot een van de belangrijkste schakels in het elftal van Lionel Scaloni en kan zijn carrière een nieuwe boost geven.

Mac Allister werd in het eerste groepsduel tegen Saudi-Arabië negentig minuten op de bank gehouden door Scaloni. Tegen Mexico verscheen hij echter wel aan de aftrap, waarna hij zijn basisplek niet meer uit handen gaf. De middenvelder bleek een van de dragende krachten in het elftal van de Argentijnen en kreeg ook in de finale tegen Frankrijk de ogen van de mondiale voetbalwereld op zich gericht door Antoine Griezmann te neutraliseren.

In Engeland wordt Mac Allister geroemd om zijn Box to Box-mentaliteit. De middenvelder werd de eerste speler ooit van Brighton and Hove Albion die het tot een WK-finale wist te schoppen en moet een van de duurste uitgaande transfers uit de clubgeschiedenis worden. Die eer valt nu nog ten deel aan Marc Cucurella. De linkervleugelverdediger kwam deze zomer voor ruim 65 miljoen euro over van Chelsea. Ben White, vorig jaar overgenomen door Arsenal, staat tweede met 58,5 miljoen.

Het contract van Mac Allister loopt bij Brighton nog door tot medio 2025. Bovendien heeft de club een optie voor een extra seizoen, waardoor het hoog in de boom kan zitten qua transfersom. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op 32 miljoen euro. Mac Allister doorliep de jeugdopleiding van Argentinos Juniors, alvorens hij in 2019 de overstap maakte naar de Premier League. Na huurperiodes bij datzelfde Argentinos Juniors en Boca Juniors keerde hij twee jaar geleden terug bij Brighton.