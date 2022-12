Salihamidzic verwijst naar De Ligt bij uitsluiten komst WK-sensatie

Woensdag, 21 december 2022 om 11:25 • Rian Rosendaal

Technisch directeur Hasan Salihamidzic heeft in een uitgebreid interview met BILD bemoedigende woorden voor Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui. Het tweetal heeft bij Bayern München nog geen vaste plaats veroverd, maar desondanks is men in Zuid-Duitsland zeer tevreden over de vleugelverdediger en de middenvelder. Salihamidzic bespreekt daarnaast de laatste stand van zaken op transfergebied bij Bayern.

Salihamidzic zag tevreden toe hij Mazraoui met Marokko tot de halve finale van het WK reikte. "Nous deed het tijdens het WK heel erg goed als linksback", ontvangt de voormalig Ajacied als compliment. "Daardoor heeft trainer Julian Nagelsmann er een extra optie bij, al is hij voornamelijk in beeld voor de rechtsbackpositie." Mazraoui zou na de winterstop als linksback kunnen worden gebruikt, zeker na de zware blessure die Lucas Hernández opliep tijdens het WK. De linksbenige vleugelverdediger is daardoor niet meer inzetbaar dit seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een wat onwennige start komt Mazraoui steeds vaker aan spelen toe bij Bayern. Door de opmars van de international van Marokko is Benjamin Pavard steeds vaker bankzitter. Een tussentijds vertrek van de Fransman is niet ondenkbaar, weet ook Salihamidzic. "Met de contractsituatie van Pavard (die vastligt tot medio 2024, red.) in het achterhoofd, zouden we iets verkeerd doen als we de transfermarkt niet in de gaten houden. We kijken heel goed rond." De technisch eindverantwoordelijke benadrukt dat de komst van de Kroatische WK-revelatie Josko Gvardiol momenteel geen optie is.

"Met Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano en Lucas Hernández beschikken we centraal achterin over drie topspelers. En Josip Stanisic moet ook speelminuten krijgen." Een nieuwe keeper is wel wenselijk, daar Manuel Neuer door een ski-ongeluk dit seizoen niet meer speelt. "We willen de beste oplossing voor de korte termijn. Daarbij onderzoeken we diverse mogelijkheden. Alexander Nübel zou natuurlijk een logische oplossing zijn, maar AS Monaco heeft het laatste woord." De doelman speelt momenteel op huurbasis voor de club uit de Ligue 1.

Salihamidzic heeft tot slot opbeurende woorden voor Gravenberch, die nog wacht op zijn basisdebuut in de Bundesliga. "Ryan presteerde heel goed in de voorbereiding", krijgt de middenvelder als compliment mee. "Hij heeft nog niet veel gespeeld, maar we hebben desondanks alle vertrouwen in hem. Ik ben ervan overtuigd dat hij in de komende wedstrijden meer wedstrijden gaat spelen." Gravenberch staat tot dusver op zeventien optredens in alle competities, waarvan tien als invaller.