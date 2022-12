Mbappé baart opzien door zich drie dagen na WK-finale te melden bij PSG

Woensdag, 21 december 2022 om 11:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:30

Kylian Mbappé lijkt geen behoefte te hebben aan vakantie. De aanvaller heeft zich drie dagen na de verloren WK-finale van Frankrijk tegen Argentinië alweer gemeld op het trainingsveld van Paris Saint-Germain. Waar menig WK-ganger momenteel geniet van een vakantie, lijkt Mbappé de draad meteen weer te willen oppakken. Beelden van zijn aankomst bij de club worden woensdag gedeeld door PSG.

Op beelden die door PSG worden gedeeld is te zien hoe Mbappé door een zwart busje wordt voorgereden. De sterspeler, die een ontspannen indruk maakt, kan rekenen op een warm onthaal en wordt onder meer geknuffeld door trainer Christophe Galtier. "Woensdag weer trainen", luidt de begeleidende tekst. Franse media schrijven dat het niet om een 'beleefdheidsbezoek' gaat. Mbappé is serieus van plan om weer aan te sluiten bij de groep en verschijnt woensdagmiddag weer op het veld.

Het is niet bekend of Mbappé ook al meteen in competitieverband in actie komt. PSG neemt het woensdag in een vriendschappelijke wedstrijd op tegen Quevilly Rouen en komt op 28 december voor het laatst in competitieverband in actie dit kalenderjaar. In eigen huis is dan RC Strasbourg de tegenstander. Op 1 januari trapt de Franse grootmacht het nieuwe jaar af met een uitwedstrijd tegen nummer twee RC Lens. Het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen bedraagt vijf punten.

De rentree van Mbappé komt sneller dan verwacht. Maandagavond verscheen hij nog op het balkon van Hôtel de Crillon in Parijs, waar de ploeg van Didier Deschamps werd onthaald door Franse fans. PSG was goed vertegenwoordigd tijdens het WK. In totaal leverde de koploper van de Ligue 1 elf spelers af. Verwacht wordt dat Lionel Messi voorlopig nog niet terugkeert. De Argentijn veroverde met zijn land de wereldtitel, werd dinsdag gehuldigd in Buenos Aires en krijgt van PSG ruimschoots de tijd om zijn triomf te vieren.