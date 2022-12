‘Ten Hag klopt aan bij Nederlandse life coach om WK-kater te voorkomen’

Woensdag, 21 december 2022 om 10:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:36

Erik ten Hag heeft een Nederlandse life coach en een team van specialisten toegevoegd aan de technische staf van Manchester United, zo weet onder meer The Telegraph te onthullen. Life coach Rainier Koers moet ervoor zorgen dat de spelers van de nummer vijf in de Premier League zo optimaal mogelijk aan de tweede seizoenshelft beginnen. The Red Devils treden woensdagavond in de EFL Cup aan tegen Burnley. De competitie wordt op 27 december hervat met het thuisduel met Nottingham Forest.

Aan Koers de taak om Manchester United met name op mentaal gebied voor te bereiden op de zware tweede helft van het seizoen in Engeland. Ten Hag wil ten koste van alles voorkomen dat zijn spelers een mentale kater overhouden aan het WK in Qatar. Volgens bovengenoemde Engelse krant leunt de Nederlandse manager daarbij op het Nederlandse Talent Academy Group (TAG), dat het 'emotionele herstel' onder leiding van Koers moet bespoedigen. "Als Life Coach, Levenscoach begeleid ik mensen die door ingrijpende gebeurtenissen vast komen te zitten in hun leven", schrijft hij op zijn eigen website.

Volgens The Telegraph vindt Ten Hag het heel belangrijk dat zijn spelers zo kort na het WK emotionele support krijgen. De krant geeft de verdedigers Raphaël Varane en Lisandro Martínez als voorbeeld. De Franse verdediger rouwt om het verliezen van de WK-finale, terwijl zijn partner in de defensie van Manchester United in euforie verkeert vanwege het veroveren van de wereldtitel met Argentinië. Koers zal enkele trainingen per week van dichtbij observeren op trainingscomplex Carrington. De life coach werd onlangs al gebruikt tijdens het trainingskamp van Manchester United in Spanje.

Dat Ten Hag de mentale staat van zijn spelers belangrijk vindt blijkt wel uit het feit dat de manager buiten de voetbalwereld zijn licht opsteekt. De voormalig trainer van Ajax praat in dat kader naar verluidt met wielerploegen die uitkomen in de Tour de France. Ten Hag wil van diverse ploegleiders weten wat hij kan doen om het slaappatroon en de voeding van zijn spelers te verbeteren.