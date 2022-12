‘Dortmund baalt: Braaf valt terug in oude gewoontes uit tijd bij PSV en City’

Woensdag, 21 december 2022 om 10:19 • Rian Rosendaal

De leiding van Borussia Dortmund is niet tevreden over het eerste halfjaar van Jayden Braaf bij de club, zo onthult Kicker. De pas twintigjarige aanvaller voldoet zowel op het veld als daarnaast niet aan de verwachtingen, zo klinkt het vanuit Duitsland. Braaf werd afgelopen zomer transfervrij overgenomen van Manchester City en ligt in het Signal Iduna Park vast tot medio 2025.

Bovengenoemde krant noemt de uitwedstrijd van het Onder 23-elftal van Dortmund tegen SV Meppen van eind oktober als voorbeeld. Braaf kreeg als invaller tien minuten speeltijd en tijdens deze invalbeurt maakte de jonge aanvaller een nogal egoïstische indruk. Bij twee counters had hij de bal af moeten geven, maar in plaats daarvan ging Braaf voor eigen succes. Daarnaast kwamen zijn passes niet goed aan, waardoor er onvrede was bij de trainers van het beloftenelftal. De drievoudig jeugdinternational van Oranje kwam sindsdien niet meer in actie en zit dus al bijna twee maanden zonder speelminuten.

Braaf, die volgens Kicker een ongelukkige indruk maakte in Meppen, wordt rustig gebracht door Dortmund. Mede door de zware knieblessure uit 2021 krijgt de Nederlander de tijd om zich aan te passen aan de omstandigheden en het voetbal in Duitsland. Desondanks is er onvrede over de houding van Braaf, die zou zijn terugvallen in 'oude gewoontes' uit zijn tijd bij PSV en Manchester City. Ook in Dortmund zou de aanvaller soms moeite hebben met de discipline, waardoor hij zelfs al een geldboete kreeg opgelegd. Het talent wordt nog niet afgeschreven, maar volgens Kicker neemt de druk wel steeds verder toe.

Sportief directeur Ingo Preuss velde onlangs tegenover Ruhr Nachrichten een duidelijk oordeel over Braaf. "Hij voldoet nog niet aan de verwachtingen", zo klonk het duidelijk uit de mond van de bestuurder van Dortmund. "Ondanks de blessureperikelen had ik al wel zeven tot acht doelpunten van hem verwacht. In augustus dacht ik nog dat Jayden er helemaal klaar voor zou zijn. En dat dacht ik ook in september en oktober. Maar het jaar is nu bijna voorbij en zijn ontwikkeling verloopt niet naar tevredenheid", aldus de kritische Preuss. Braaf kwam verdeeld over zeven duels tot 265 minuten voor het Onder 23-elftal van Dortmund. Doelpunten wist het voormalig talent van Manchester City nog niet te maken.