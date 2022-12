‘Infantino raakt op drift na Qatar: WK kan in toekomst om de drie jaar’

Woensdag, 21 december 2022 om 09:18 • Rian Rosendaal

Gianni Infantino denkt aan een WK om de drie jaar, zo weet de Daily Mail te onthullen. De voorzitter van de FIFA ziet deze verandering naar verluidt als onderdeel van plannen om het internationale voetbal revolutionair te veranderen. Infantino is overtuigd geraakt van de slagingskansen nadat het organiseren van een WK in de winter, zoals onlangs in Qatar, een game changer is gebleken.

Infantino heeft grootse plannen en wil de cyclus van internationale toernooien radicaal veranderen. De hoogste baas van de FIFA kondigde al aan dat er per 2025 32 clubs zullen deelnemen aan het WK voor clubteams en in zijn beleving is het dus ook mogelijk om eens per drie jaar een WK te organiseren. In de tussenliggende jaren is er dan ruimte voor het EK en overige continentale toernooien. Tussen 2024 en 2030 zijn veranderingen nog niet mogelijk, omdat de internationale voetbalkalender in die periode al zo goed als zeker is ingevuld.

Infantino wil graag zelf achter de knoppen zitten bij het invoeren van zijn plannen. De 52-jarige Zwitser is vastberaden om zijn drie termijnen als voorzitter van de FIFA vol te maken. In dat geval zwaait hij nog tot 2031 de scepter bij de Europese voetbalbond. Het is de vraag of Infantino zijn ambities waar kan maken. De UEFA en de CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, waren nog fel tegen de plannen van Arsène Wenger om het WK om de twee jaar te houden. Hierdoor is het afwachten of een WK eens in de drie jaar wel de benodigde steun krijgt.

Volgens Infantino was de eindronde in Qatar 'het beste WK ooit'. "Er waren 3,27 miljoen toeschouwers in de stadions. We hebben 62 wedstrijden gezien zonder incidenten en met een geweldige, positieve sfeer. De mensen kwamen samen, vergaten hun problemen en hadden plezier. Zoals je hebt kunnen zien, is het een geweldig succes geweest. Qua kijkcijfers tikt dit WK bijna de vijf miljard aan", aldus de FIFA-baas.