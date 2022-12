Appjes van Ángel Di María aan vrouw voorafgaand aan WK-finale uitgelekt

Ángel Di María had voorafgaand aan de WK-finale al bijzonder veel vertrouwen in een wereldtitel, zo blijkt uit appjes aan zijn vrouw die zijn opgedoken. "Ik word wereldkampioen, liefde. En ik ga scoren. Het is al geschreven, zoals het ook geschreven was in Maracanã en op Wembley", aldus de aanvaller. "Ik weet niet wat ik je moet zeggen", reageert zijn vrouw daarop. Di María: "Je hoeft niets te zeggen. Ga morgen genieten, want we worden wereldkampioen. We zijn hier met 26 spelers en de families verdienen het."

Di María para a sua mulher na véspera da final do Mundial: “Vou ser campeão do mundo, amor. Está escrito. E vou marcar golo.” pic.twitter.com/TYe5sezTwT — B24 (@B24PT) December 20, 2022

Di María leek ogenschijnlijk niet zo'n groot aandeel te krijgen in de wereldbekerwinst van Argentinië. De buitenspeler van Juventus verhuisde na de groepsfase naar de reservebank en deed alleen tegen Nederland nog tien minuten mee. In de finale keerde hij plots weer terug aan de aftrap en was hij beslissend met zijn acties. Di María versierde een strafschop en was zelf verantwoordelijk voor de 2-0 op aangeven van Alexis Mac Allister. Na ruim een uur spelen werd hij naar de kant gehaald.