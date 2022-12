Noa Lang raakt rijbewijs tijdelijk kwijt: ‘Wat doet hij precies voor werk?’

Woensdag, 21 december 2022 om 08:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:46

Noa Lang heeft zich dinsdagochtend in België moeten verantwoorden in de rechtbank. De aanvaller van Club Brugge werd begin dit jaar geflitst met zijn Mercedes terwijl hij 119 kilometer per uur reed waar 70 kilometer per uur was toegestaan. Het kwam Lang op een rijverbod van acht dagen en een deels voorwaardelijke boete van zeshonderd euro te staan, schrijft Het Laatste Nieuws.

Opvallend genoeg had de rechter geen benul met wie hij van doen had. Zo werd de advocaat van Lang gevraagd welk beroep zijn cliënt deed. "Hij is profvoetballer. En dat is zijn normale reisweg naar het trainingscomplex", aldus de raadsman, die verder stelde dat Lang gehaast was toen hij met hoge snelheid werd geflitst door de Belgische politie. De overtreding vond op 19 februari plaats aan de Hazegrasstraat in Knokke-Heist, een dorp zo'n twintig kilometer van Brugge.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De gecorrigeerde snelheid van Lang bedroeg 119 kilometer per uur, waar 70 was toegestaan. Het kwam hem op een rijverbod van acht dagen en een effectieve boete van driehonderd euro te staan. De aanvaller was zelf niet bij de zitting aanwezig. Lang geniet momenteel van een vakantie nadat hij met Oranje meeging naar het WK in Qatar. De straf bleef beperkt doordat Lang over een blanco strafblad beschikt.