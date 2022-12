Emiliano Martínez weet van geen ophouden en beschimpt Mbappé opnieuw

Emiliano Martínez heeft tijdens de huldiging van de Argentijnse nationale ploeg opnieuw de spotlights gegrepen. De keeper van Aston Villa bewees tijdens het WK meermaals zijn waarde, onder meer tijdens penaltyseries, maar laat zich ook in negatieve zin zien. Na de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk vroeg hij al een moment van stilte voor Kylian Mbappé en tijdens de huldiging beschimpt hij de sterspeler van Paris Saint-Germain opnieuw.

Op beelden die op internet circuleren is namelijk te zien hoe Martínez een kartonnen Mbappé als baby ronddraagt. Hij vraagt mensen om een moment van stilte voor de 23-jarige aanvaller en houdt de baby voor zijn geslachtsdeel. Messi, die bij PSG dagelijks te maken krijgt met Mbappé, lijkt wel te kunnen lachen om de actie van de flamboyante doelman. De huldiging moest uiteindelijk vroegtijdig worden afgebroken vanwege veiligheidsredenen. Mensen sprongen van bruggen om in de spelersbus te komen en een bushokje met daarop feestende mensen stortte in.

Martínez was een van de eerste Argentijnen die Mbappé troostte na de verloren WK-finale, maar schoof zijn medelijden vervolgens al snel aan de kant. Zo vroeg hij een moment van stilte in de feestende Argentijnse kleedkamer. Tijdens de huldiging gingen de beledigingen dus door. Als reden worden de uitspraken van Mbappé over het Zuid-Amerikaanse voetbal aangehaald. De aanvaller van Paris Saint-Germain zei dat het Zuid-Amerikaanse voetbal niet zo ver is als het Europese voetbal omdat de clubs in Europa beter zijn, maar dat vond Martínez niet kunnen.

What’s your thoughts on Emi Martinez holding a baby doll with a Kylian Mbappe mask? I thought there was no need for him to do it & it’s now getting a bit to much. pic.twitter.com/DRDEjVU4w6 — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) December 21, 2022

De uitspraken van Mbappé zorgden al voor de finale voor de eerste tekenen van vijandigheid. Martínez reageerde als door een adder gebeten. "In Europa spelen de clubs al heel erg lang op hoog niveau", stelde Mbappé. "Als we op het WK aankomen, weten we wat we gaan krijgen. Brazilië en Argentinië kennen dat niveau nog niet omdat de clubs in Zuid-Amerika nog niet zo ver zijn. Ik denk dat de laatste vier WK's daarom naar Europa gingen." Martínez ging daar met gestrekt been tegenin. "Mbappé weet niks van voetbal. Hij heeft toch nog nooit in Zuid-Amerika gespeeld? Als je er niets van weet, moet je stil blijven. Maar goed, het doet me verder niets. Ik weet dat wij een geweldige ploeg hebben en zo ziet iedereen ons ook."