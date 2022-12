‘Bedrag van vijf miljoen euro plus Ajacied in ruil voor Andries Noppert’

Dinsdag, 20 december 2022 om 23:20 • Jeroen van Poppel

Foppe de Haan raadt sc Heerenveen aan om een spelersruil op touw te zetten, indien Ajax zich daadwerkelijk meldt voor Andries Noppert. De oud-coach van de Friese club denkt dat een vraagprijs van tien miljoen euro, die genoemd wordt door Het Parool, aan de hoge kant is. "Maar Ajax heeft een hele goede reservekeeper", doelt De Haan bij Omrop Fryslan op Jay Gorter.

Noppert speelde zich op het WK in Qatar, waar hij zeer verrassend debuteerde voor Oranje, in de kijker. Ajax beschikt over een keepersbestand dat in voetbaltermen zeer op leeftijd is: Remko Pasveer is 39, Maarten Stekelenburg 40. Heerenveen hoopt een 'WK-bonus' over te houden aan de 28-jarige Noppert. "Maar ik vind tien miljoen euro wel aan de hoge kant", geeft De Haan toe. De voormalig succescoach, die liefst zestien jaar trainer was van Heerenveen, zou überhaupt geen bedragen noemen als verkopende partij. "Of een absurd bedrag: twintig miljoen euro, of zo."

De Haan zou dus inzetten op een ruil met Gorter. Laatstgenoemde speelde één officiële wedstrijd in Ajax 1: de totaal mislukte Johan Cruijff Schaal eerder dit jaar tegen PSV (3-5 verlies). Na enkele grote fouten in die wedstrijd werd de goalie door Alfred Schreuder op de bank gehouden achter Pasveer. "Gorter is wat ongelukkig geweest", omschrijft De Haan de situatie. "Maar ik denk dat het voor Heerenveen een hele goede is."

Gorter heeft een indrukwekkend record op zijn naam staan in de Keuken Kampioen Divisie: in het seizoen 2020/21 hield de goalie 25 keer de nul bij Go Ahead Eagles. Op basis van zijn tijd in Deventer zou De Haan het wel aandurven om Gorter bij Heerenveen onder de lat te posteren. "Dus ik zou zeggen: vijf miljoen euro, plus Gorter die naar ons toe komt."