Van Bommel dankt uitblinker Stengs; concurrent Janssen scoort opnieuw

Dinsdag, 20 december 2022 om 22:39 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:03

Royal Antwerp heeft dinsdagavond de kwartfinale van de Croky Cup gehaald. De ploeg van trainer Mark van Bommel won in het nationale bekertoernooi met liefst 4-0 van Standard Luik dankzij treffers van Jelle Bataille, Michael Frey, Arbnor Muja en Calvin Stengs. Man van de assist bij de eerste treffer was Stengs, die een uitstekende wedstrijd speelde. Bataille en Muja maakten hun eerste treffers voor the Great Old.

Nadat Stens in de openingsfase al regelmatig op knappe wijze de openingen vond, werd hij na een kwartier spelen beloond met een assist. De voormalig AZ'er ontving de bal in het centrum van het veld, keek naar links en had een splijtende pass in huis op linksback Bataille. De Belg sneed vervolgens naar binnen en rondde knap af in de verre hoek: 1-0. In de vijf minuten die daarna volgden had Antwerp de score kunnen vergroten, maar pogingen van Muja en Frey, concurrent van de nog afwezige WK-ganger Vincent Janssen, belandden net naast het doel. Voor rust kreeg Antwerp nog een grote kans via Anthony Valencia, maar de negentienjarige vleugelspeler zag zijn snoeiharde poging gekeerd worden door Standard-doelman Arnaud Bodart.

????????????! Antwerp op 1-0! ?? Calvin Stengs geeft de bal aan Jelle Bataille, die vervolgens op fraaie wijze het eerste doelpunt van de avond op het scorebord zet ??#ZiggoSport #CrokyCup #ANTSTA pic.twitter.com/4sVPPd2XHj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 20, 2022

In het tweede bedrijf had Stengs zijn tweede assist van de avond op zijn naam moeten krijgen. De creatieveling had een puntgave steekpass in huis op Frey, die te lang over zijn kans deed en de binnenkant van de paal raakte. Tien minuten na rust maakte de Zwitser er alsnog 2-0 van. Op aangeven van Muja, die eigenlijk een schot in gedachten had, tikte Frey van dichtbij simpel binnen. Standard-trainer Ronny Deila zag dat zijn ploeg niets in te brengen had en besloot daarom onder meer Noah Ohio te brengen. Nog voordat de Nederlander het veld betrad stond het echter alweer 3-0. Na goed werk van Frey, die na een goede individuele actie net een teen tekort kwam om af te ronden, kwam het leer voor de voeten van Muja terecht, die simpel de korte hoek vond.

Na de tweede gele kaart voor Standard-verdediger Noë Dussenne verdween het geloof helemaal bij de Walen. Les Rouches hadden er zichtbaar geen zin meer in, terwijl Antwerp, waar voormalig Ajacied Viktor Fischer in de slotfase mocht invallen, op momenten druk bleef zetten. Dat leidde tien minuten voor tijd tot de 4-0. Fischer bracht de bal bij Bruny Nsimba, die op zijn beurt Stengs bereikte. De creatieveling schoot vervolgens via Standard-verdediger Merveille Bokadi in de korte hoek binnen.