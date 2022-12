Van Gaal na België opnieuw gelinkt aan land: ‘Als ze me bellen, dan luister ik’

Dinsdag, 20 december 2022 om 22:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:57

Louis van Gaal is weer met 'voorwaardelijk pensioen' gegaan. De bondscoach wordt na het WK in Qatar, waar hij met Oranje zijn Waterloo vond in de kwartfinale tegen Argentinië (2-2, 3-4 na strafschoppen), opnieuw in verband gebracht met een aantal landen. Van Gaal staat daarvoor open indien ze contact opnemen, vertelt hij dinsdagavond aan de dj's van NPO 3FM Serious Request.

3FM heeft het Glazen Huis dit jaar in Amersfoort neergezet. De diskjockeys halen een week lang geld op voor Stichting Het Vergeten Kind, die zich inzet voor de ruim 100.000 kinderen in Nederland die niet veilig en liefdevol opgroeien. "Ik vind dit een fantastisch doel", zegt Van Gaal in het telefonische gesprek. De ex-bondscoach van Oranje vraagt voor 1.000 euro het toepasselijke nummer Wij houden van Oranje van André Hazes aan. "Ik ben gek op Nederlandse muziek", aldus Van Gaal.

Al tijdens het WK werd de ervaren trainer gevraagd naar België, dat na het vertrek van Roberto Martínez zoekt naar een nieuwe keuzeheer. Van Gaal ging daar al in Qatar op in. "Ik vind België een heel mooi land met vriendelijke mensen. Knokke is een mooi strandpaleis. Ik heb er al over nagedacht", zei Van Gaal drie weken terug. De coach wordt door 3FM gevraagd naar die 'flirt'. "Maar ik flirt niet met België", benadrukt Van Gaal nu.

"Er werden vragen gesteld over België. En daar kan ik niks aan doen", legt hij uit. "Daar moet ik antwoord op geven. Dus ik flirt niet." Inmiddels is ook Portugal op zoek naar een nieuwe bondscoach, nu Fernando Santos is ontslagen na het echec in de kwartfinale tegen Marokko. Een link met Van Gaal ligt voor de hand, omdat de Nederlander in Portugal woont. "Maar ik flirt ook niet met Portugal", benadrukt hij. "Ik ben weer met pensioen. Als zij mij bellen ga ik luisteren, meer kan ik niet zeggen."