Beelden: fan springt van brug in Argentijnse spelersbus, ander valt op asfalt

Dinsdag, 20 december 2022 om 21:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:26

Het afbreken van de bustour met de winnende WK-selectie door Buenos Aires heeft volgens Argentijnse media te maken met een incident dat plaatsvond met twee fans. Vanaf een brug werd geprobeerd om de open spelersbus van Argentinië in te springen, ondanks zichtbare verzoeken van spelers om dat niet te doen. Eén fan springt succesvol de bus in, een ander timet verkeerd en smakt van metershoog op het asfalt. Onduidelijk is hoe het met het slachtoffer gaat.

Twee Argentijnse fans proberen vanaf een brug de spelersbus in te springen... Een daarvan smakt van metershoog op het asfalt... pic.twitter.com/hZo8WuwUEj — Voetbalzone.nl (@voetbalzonenl) December 20, 2022

La Albiceleste werd zondag wereldkampioen door Frankrijk na strafschoppen te verslaan. Maandag werd bekend dat dinsdag zou worden uitgeroepen tot nationale feestdag: iedereen kreeg dus vrij. Mede daarom zijn er miljoenen mensen op de been in Buenos Aires, waar de selectie in een bus door de stad rijdt. Op beelden is onder meer te zien hoe de uitzinnige bevolking over drukke snelwegen in de stad loopt. De Argentijnse selectie landde dinsdag in het midden van de nacht op vliegveld Ezeiza in Buenos Aires, waar Lionel Messi, Scaloni en de president van de Argentijnse voetbalbond, Claudio Tapia, het vliegtuig als eerst verlieten.

De spelersbus kwam in de overbevolkte straten van de hoofdstad nauwelijks vooruit: slechts veertien kilometer werd afgelegd in vier uur tijd. Veiligheidsdiensten hebben de beslissing genomen om de bustour per direct af te breken, zo bevestigt bondsvoorzitter Tapia. De spelers zijn in plaats daarvan verder gegaan in meerdere helikopters, die rondjes boven de hoofdstad maken.