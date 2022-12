Fenerbahçe komt aan de hand van Batshuayi en King heerlijk uit WK-break

Dinsdag, 20 december 2022 om 21:09 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:28

Fenerbahce heeft dinsdag de kwartfinale gehaald van de Turkse beker. De stadsderby tegen Istanbulspor werd met 3-1 gewonnen dankzij doelpunten van Joshua King en Michy Batshuayi (tweemaal). King blonk bovendien uit met twee assists. Bij de Gele Kanaries deed Ferdi Kadioglu de hele wedstrijd mee.

Batshuayi liet vanaf het begin al tekenen van goede vorm zien. De Belg, die met zijn team op het WK in de groepsfase werd uitgeschakeld, had in de zesde minuut een schitterende dribbel in huis. De spits leek af te kunnen ronden, maar zag een verdediger van Istanbulspor net op tijd wegwerken. Even na een half uur spelen was het wel raak voor Fenerbahçe. Uitblinker Miguel Crespo had een schitterende steekpass in huis op King, die de verdediging te snel af was en met buitenkant rechts kon afronden in de verre hoek: 1-0. Even later scoorde de thuisploeg opnieuw. Goed verdedigend werk van Willian Arão deed de bal bij Attila Szalai belanden, wiens diepe pass, mede door slecht verdedigend werk bij de uitploeg, bij King belandde. De Noors international sprintte richting doel, waar hij de ongehinderde Batshuayi kon aanspelen: 2-0.

GOL | ???? Fenerbahçe 1 ?? 0 Istanbulspor ???? #ZTK ?? King 31' pic.twitter.com/WNW0AH011J — A Spor (@aspor) December 20, 2022

Een kleine tien minuten na rust liet het koppel King-Batshuayi wederom zien wat ze in huis hadden. King kapte zijn man fraai uit en passte de bal vervolgens naar de linkerkant, waar Batshuayi vrij stond. De aanvaller snelde richting doel, had eveneens een fraaie kapbeweging in huis en rondde in de verre hoek af: 3-0. Aan de andere kant probeerde Muammer Sarikaya de achterstand te verkleinen, maar zijn fraaie schot vanaf de rand van de zestien trof de lat. Met een kwartier te gaan belandde de bal na een fraaie aanval voor de voeten van Kadioglu, maar hij trof de lat. In blessuretijd wist Istanbulspor alsnog de eer te redden. Jetmir Topalli wist van dichtbij binnen te tikken, nadat doelman Irfan Egribayat even daarvoor een knappe poging tegen de lat tikte.

GOL | ???? Fenerbahçe 2 ?? 0 Istanbulspor ???? #ZTK ?? Batshuayi 34' pic.twitter.com/qDQpdwMfm3 — A Spor (@aspor) December 20, 2022