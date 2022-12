Ongekend feest dreigt om te slaan: Messi en co ontvluchten mensenmassa

Dinsdag, 20 december 2022 om 20:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:56

Het nationale team van Argentinië heeft dinsdag een ongekend groots heldenonthaal ontvangen. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni werd in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires volgens TyC Sports begroet door ruim vijf miljoen mensen. Aanvankelijk verliep alles gemoedelijk, maar Claudio Chiqui Tapia, de voorzitter van de voetbalbond, meldt nu dat de selectie de Argentijnse spelersbus heeft moeten verlaten als gevolg van de massale drukte. De spelers zijn per helikopter in veiligheid gebracht, klinkt het.

La Albiceleste werd zondag wereldkampioen door Frankrijk na strafschoppen te verslaan. Maandag werd bekend dat dinsdag zou worden uitgeroepen tot nationale feestdag: iedereen kreeg dus vrij. Mede daarom zijn er miljoenen mensen op de been in Buenos Aires, waar de selectie in een bus door de stad rijdt. Op beelden is onder meer te zien hoe de uitzinnige bevolking over drukke snelwegen in de stad loopt. De Argentijnse selectie landde dinsdag in het midden van de nacht op vliegveld Ezeiza in Buenos Aires, waar Lionel Messi, Scaloni en de president van de voetbalbond, Tapia, het vliegtuig als eerst verlieten.

?????? AHORA: EL MICRO DE LOS CAMPEONES LLEGÓ A LA ZONA DEL MERCADO CENTRAL ???? Una marea de gente interminable recibe al plantel campeón del mundo en Qatar 2022 pic.twitter.com/xC9reNwfBl — TyC Sports (@TyCSports) December 20, 2022

Emiliano Martínez pakte opnieuw de spotlights door een kartonnen Kylian Mbappé als 'baby' rond te dragen. Messi leek wel te kunnen lachen om de stunt van de flamboyante Argentijnse doelman. De spelersbus kwam in de overbevolkte straten van de hoofdstad nauwelijks vooruit: slechts veertien kilometer werd afgelegd in vier uur tijd. Veiligheidsdiensten hebben de beslissing genomen om de bustour per direct af te breken, zo bevestigt bondsvoorzitter Tapia. De spelers zijn in plaats daarvan verder gegaan in meerdere helikopters, die rondjes boven de hoofdstad maken.

Dat het land de wereldtitel zou veroveren, leek na afloop van de eerste speelronde nog bijzonder ver weg. Saudi-Arabië was namelijk met 1-2 te sterk voor de Argentijnen, die vervolgens met alle druk op de schouders tegen het op papier sterke Mexico en Polen moest aantreden. Mede door Lionel Messi, die tegen Mexico na rust de score wist te openen, won de ploeg van Scaloni beide wedstrijden. Nadien werd er afgerekend met Australië (2-1), Nederland (2-2, w.n.s.), Kroatië (3-0) en dus ook Frankrijk.

The streets ARE PACKED in Buenos Aires for Argentina's World Cup victory parade ?????? (via @facudelreal)pic.twitter.com/4HONdGDNlC — Yahoo Sports (@YahooSports) December 20, 2022