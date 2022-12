Heldenonthaal voor Marokko; Ziyech maakt groots gebaar aan lokale bevolking

Dinsdag, 20 december 2022

Het Marokkaanse nationale team heeft dinsdag in eigen land een heldenonthaal ontvangen van de bevolking. De ploeg van bondscoach Walid Regragui verraste vriend en vijand door op het afgelopen WK de halve finale te halen, wat nooit eerder werd gepresteerd door een Afrikaans land. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat stonden tienduizenden mensen klaar om de Leeuwen van de Atlas te huldigen.

De selectie landde dinsdag op vliegveld Rabat-Salé, waarna de ploeg zich naar het centrum van Rabat verplaatste. Daar stonden tienduizenden Marokkanen langs de wegen om hun helden te onthalen. Na de tour verplaatst de selectie zich naar het koninklijk paleis in Rabat, waar er een diner met koning Mohammed VI op het programma staat. Diezelfde koning ging na de winst op Spanje zonder problemen de straten van Rabat op, waarna hij sprak van een 'symbool van de symbiose tussen de koning en het volk'.

Hakim Ziyech, een van de helden van de Marokkaanse bevolking, maakte onlangs bekend zijn volledige WK-premie te doneren. “Natuurlijk zal ik al mijn WK-inkomsten doneren aan minder bedeelde Marokkanen die het nodig hebben", zei Ziyech. "Mijn keuze voor Marokko was niet voor het geld. Ik heb die keuze vanuit mijn hart gemaakt." Het gaat om een bedrag van liefst 277.575,90 Amerikaanse dollar, omgerekend ruim 260 duizend euro.

Marokko wist in een groep met Kroatië, België en Canada als groepswinnaar te eindigen, waarna er in de rondes daarna werd afgerekend met Spanje (0-0, w.n.s.) en Portugal (1-0). In de halve finale bleek Frankrijk een maatje te groot, ondanks dat de ploeg van Regragui zich kranig wist te verweren. De uitgeputte Noord-Afrikanen slaagden er vervolgens niet in om Kroatië van het brons af te houden (2-1). Daarmee werd het naast het eerste Afrikaanse ook het eerste Arabische land dat de halve finale van een WK wist te behalen.