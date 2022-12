Kökçü over intrekken OneLove bij Oranje: ‘Ik wil niemand zwart maken, maar...’

Dinsdag, 20 december 2022 om 19:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:42

Orkun Kökçü kijkt met een goed gevoel terug op het weigeren van de OneLove-aanvoerdersband. De captain van Feyenoord blikt in gesprek met ESPN terug op de commotie die ontstond nadat de band op 16 oktober tegen AZ (1-3 winst) werd gedragen door ploeggenoot Gernot Trauner. "Ik blijf dicht bij mijn religie", zegt Kökçü. "Dat heb ik toen ook gedaan."

De actie van de OneLove-band in de Eredivisie maakte medio oktober een maatschappelijk debat los in Nederland. Kökçü wilde de band niet om en dus besloot Feyenoord om voor één wedstrijd Trauner aanvoerder te maken. "Ik heb weer kunnen voelen dat geloof alles is voor mij", zegt Kökçü op het trainingskamp van Feyenoord in Portugal. "Dat ik daar mijn kracht en rust in kan terugvinden. Dat probeer ik nu ook gewoon mee te nemen in mijn dagelijks leven. Dat ik gewoon veel rustiger in mijn hoofd ben, en me niet te druk maak om het voetballende gedeelte."

©? Orkun Kökcü laat zich uit over Oranje, waar Virgil van Dijk de One Love-band niet droeg: "Ik wil niemand zwart maken. Maar als je echt voor een actie staat, moet je koste wat kost ook daarachter staan." — ESPN NL (@ESPNnl) December 20, 2022

Spijt heeft Kökçü dus allesbehalve, eerder het tegenovergestelde. "Ik ben daar ook weer goed uitgekomen. Ik heb mijn voeten kunnen laten spreken. Ik heb geen moment gehad van: wat heb ik nou weer gedaan? Het was echt iets persoonlijks voor mij. Ik heb me niet druk gemaakt om al die commotie en chaos. Dus spijt heb ik er niet van. Maar het heeft wel het een en ander doen opwaaien."

Zonder de band om zijn arm speelde Kökçü een goede wedstrijd in Alkmaar. "Uiteindelijk als je die wedstrijd ook nog wint en je scoort en geeft een assist dan denk je bij jezelf dat het een goede keuze moet zijn. Maar ik begrijp ook wel aan de ene kant de reacties van buitenaf. Het was puur persoonlijk. Ik las ook dat ik ze zou haten, maar dat is absoluut niet het geval. Het is meer mijn eigen keuze. Net zoals zij vrij zijn om te doen wat ze willen, heb ik die rechten ook. Daarom heb ik ook het besluit genomen."

Nederlands elftal op het WK in Qatar

Virgil van Dijk, de aanvoerder van Oranje, zou de regenboogband in Qatar dragen, maar daar werd vanaf gezien toen de FIFA tijdens het toernooi plots aankondigde dat daar een gele kaart op zou volgen. Kökçü keek met belangstelling naar de ontwikkelingen rondom de band. "Ik wil niemand zwart maken, maar als je echt voor een actie staat, moet je koste wat het kost ook daarachter staan", vindt de 21-jarige middenvelder. "Net zoals ik dat heb proberen te doen. Ik wist dat er van alles over me heen zou komen, maar het moet niet alleen bij woorden blijven, vind ik. Toen ik hoorde dat ze hem niet zouden dragen dacht ik wel: wat gaat er nu gebeuren? Gaat er weer commotie ontstaan? Maar dat bleef uit. En dat begrijp ik uiteindelijk ook."