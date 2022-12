Messi laat Neymar achter zich in miljoenenstemming; ook Maradona wint

Dinsdag, 20 december 2022 om 19:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:22

Lionel Messi en Alexia Putellas hebben beslag gelegd op de GOAL50-awards voor beste voetballer en beste voetbalster van het jaar. Messi liet Neymar ver achter zich, terwijl Aitana Bonmatí eveneens ruim achter haar ploeggenoot Alexia Putellas eindigde. Diego Maradona kreeg daarnaast de meeste stemmen in een speciale categorie: ‘GOAL World Cup Wonders’. In alle drie de categorieën werden miljoenen stemmen uitgebracht.

Messi legde zondag met Argentinië beslag op de wereldtitel door Frankrijk in een zinderende finale na strafschoppen te verslaan. De 35-jarige aanvaller won dit kalenderjaar met Paris Saint-Germain ook de Ligue 1 en de Franse Supercup. De uitslag maakt dat Messi Cristiano Ronaldo nu voorbij is: hij wordt de eerste speler die de GOAL50-verkiezing zes keer heeft gewonnen. Neymar, die tweede eindigde in de stemming, behaalde in 2022 eveneens twee prijzen met PSG, maar werd in de kwartfinale van het WK met Brazilië verrassend uitgeschakeld door Kroatië (2-1).

De verkiezing verliep net als vorig jaar volgens een knock-outsysteem. In plaats van dat er op één speler kon worden gestemd als beste voetballer of -ster, werden er steeds twee spelers tegenover elkaar gezet. Het was vervolgens aan de stemmer om de bepalen wie van hen de voorkeur kreeg. Messi kwam als winnaar naar voren in elke head-to-head, inclusief tegen zijn oude rivaal Ronaldo, die elfde eindigde. Messi claimde 61,5 procent van de stemmen tegenover de momenteel transfervrije Portugees.

Bij de vrouwen was Putellas de grote winnares. Net als Messi won ze van alle 49 concurrenten, en niemand kwam in de buurt van de aanvoerder van het vrouwenelftal van Barcelona. Ze voerde de peilingen van begin tot eind aan, net als bij de stemming van vorig jaar. In 2022 werd Putellas de eerste vrouwelijke speler die twee jaar op rij de Ballon d'Or won en door de FIFA werd ze ook ook uitgeroepen tot beste voetbalster. In de categorie ‘World Cup Wonders’ streden de legendes Maradona en Pelé om de eerste plaats. In een zenuwslopende nek-aan-nekrace kwam Maradona uiteindelijk als winnaar uit de bus.

De tien beste mannelijke voetballers bij de GOAL50-awards:

1. Lionel Messi (Paris Saint-Germain en Argentinië)

2. Neymar (Paris Saint-Germain en Brazilië)

3. Erling Braut Haaland (Manchester City en Noorwegen)

4. Karim Benzema (Real Madrid en Frankrijk)

5. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain en Frankrijk)

6. Kevin De Bruyne (Manchester City en België)

7. Luka Modric (Real Madrid en Kroatië)

8. Robert Lewandowski (Barcelona en Polen)

9. Mohamed Salah (Liverpool en Egypte)

10. Sadio Mané (Bayern München en Senegal)