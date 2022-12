Amin Younes wordt binnen FC Utrecht ook als ‘dader’ gezien na vertrek Fraser

Dinsdag, 20 december 2022 om 18:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:32

Amin Younes kent niet de gelukkigste fase van zijn carrière. De vleugelspeler van FC Utrecht werd afgelopen week bij de keel gegrepen door trainer Henk Fraser, waarop laatstgenoemde besloot op te stappen. Voetbal International weet echter te melden dat Younes binnen de club naast 'slachtoffer' ook wordt gezien als 'dader'. Dat maakt dat de situatie van de Duitser, die al geen gelukkig huwelijk kent met de club uit de Domstad, verder bemoeilijkt wordt.

"Overvallen", schrijft het weekblad over de nasleep van de veelbesproken affaire. "Dat is het woord dat de voorbije week het meeste viel in Utrecht. Overvallen. Iedereen die direct betrokken was bij het eerste elftal van FC Utrecht voelde zich overvallen. Door het incident tussen Henk Fraser en aanvaller Amin Younes, maar ook door het uiteindelijke vertrek van de hoofdtrainer. Wat een positief trainingskamp in Spanje had moeten worden, eindigde in een absolute rampweek."

De achtvoudig Duits international meldde zich twee dagen na het voorval ziek en ging niet mee op trainingskamp. "Ingewijden verzekeren dat hij maagklachten had. Bij FC Utrecht wordt hij gezien als slachtoffer, maar er zijn ook mensen die hem als dader zien. Younes wordt neergezet als een vervelend mannetje, iemand die bij elke club voor trammelant heeft gezorgd. Vanaf nu ligt elk balcontact in Stadion Galgenwaard onder een vergrootglas. Levert hij niet, dan is hij vooral het lastige ventje dat de trainer eruit heeft gewerkt."

Younes kwam eerder al in opspraak bij zijn vorige clubs. Zo liet Mike Verweij van De Telegraaf vrijdag weten dat 'een heleboel mensen hem echt een zeldzaam klerelijertje vinden'. “Hij had ook al problemen met Erik ten Hag bij Ajax, toen hij weigerde in te vallen tegen Heerenveen. Dat duel was plotseling ook zijn laatste wedstrijd bij Ajax. Toen moest er een oplossing gezocht worden en vertrok hij naar Napoli. Hij slaagt er gewoon in om het bloed onder de nagels van de trainers te halen. Dat Henk Fraser een speler bij de keel pakt... dat is echt niks voor Fraser.”

Na het vertrek van Fraser heeft FC Utrecht nog geen nieuwe trainer aangesteld. Op zondag 8 januari hervat de club de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen koploper Feyenoord. Algemeen directeur Thijs van Es gaf vrijdag aan dat er na het onverwachte vertrek van Fraser nog geen lijstje met kandidaat-opvolgers was. Van Es kon toen tevens nog niet vertellen of de club zoekt naar een definitieve vervanger van Fraser, of dat er een interim-trainer wordt aangesteld.