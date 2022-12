L’Équipe neemt Cody Gakpo op in fraai lijstje met tien WK-revelaties

Dinsdag, 20 december 2022 om 17:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:50

Cody Gakpo vindt zichzelf terug in een fraai lijstje van L’Équipe. Voor de Franse sportkrant behoort de 23-jarige aanvaller tot de tien revelaties van het WK in Qatar. Gakpo kende een succesvol WK en zou zomaar de overstap kunnen maken naar de Premier League.

Gakpo was op het WK de gevaarlijkste man in de voorhoede van Oranje. De aanvaller wist in de groepsduels met Ecuador, Senegal en Qatar telkens de ban voor Nederland te breken. Zijn treffer tegen Ecuador werd door de FIFA zelfs genomineerd om uitgeroepen te worden tot Doelpunt van het WK. Gakpo schoot in het tweede groepsduel met links raak in de korte hoek op aangeven van Davy Klaassen. De treffer van Gakpo wordt door de FIFA omschreven als een left-footed rocket.

L’Équipe keek reikhalzend uit naar het optreden van Gakpo op het hoogste podium en stelt dat de aanvaller van PSV nu klaar is voor een stap naar de Premier League. Manchester United wordt sinds afgelopen zomer hardnekkig in verband gebracht met de 14-voudig international van Oranje. Dit seizoen was hij al goed voor achttien duels en evenzoveel assist in 34 officiële duels voor PSV en het Nederlands elftal.

Ook Mohammed Kudus wordt door de Franse sportkrant als een van de revelaties van het WK in Qatar gezien. De 22-jarige aanvallende middenvelder annex aanvaller van Ajax heeft ondanks de uitschakeling van Ghana in de groepsfase van het WK individueel een glansrijk toernooi achter de rug. Kudus scoorde tweemaal in de 2-3 overwinning op Zuid-Korea en was ook tegen Portugal een van de uitblinkers aan de zijde van the Black Stars. L’Équipe looft Kudus, die in Qatar als spelmaker, rechtsbuiten en spits fungeerde, voor zijn veelzijdigheid, snelheid en techniek.

Het lijstje met revelaties van het WK wordt gecompleteerd door de Marokkanen Sofyan Amrabat en Azzedine Ounahi, de Argentijnen Enzo Fernández en Julian Álvarez, de Kroaten Josko Gvardiol en Dominik Livakovic, Jude Bellingham (Engeland) én Randal Kolo Muani (Frankrijk).