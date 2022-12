Eigenaar PSG bevestigt aanstaande gesprekken: ‘Ik wil niet over Messi praten’

Dinsdag, 20 december 2022 om 16:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:49

Nasser Al-Khelaïfi is er alles aan gelegen om sterspelers Kylian Mbappé en Lionel Messi bij Paris Saint-Germain te houden, zo meldt het Franse RMC Sport. Het tweetal speelde zondag nog tegen in elkaar in de WK-finale, dat door Argentinië na strafschoppen werd gewonnen. Met name de situatie van Messi lijkt urgent te zijn, daar zijn contract bij PSG aankomende zomer afloopt.

"We willen zowel Messi als Mbappé hier houden, natuurlijk", vertelt de Qatarese eigenaar van PSG. "Ze zijn de beste speler en topscorer van het WK. Ik zal verder niets over Messi zeggen, omdat we het plan hebben om na het WK met elkaar te graan praten." In een interview met de Spaanse sportkrant Sport bevestigde Al-Khelaïfi de aanstaande onderhandelingen nogmaals. "Ik wil verder niet over Leo praten. Ik voel me verdrietig voor Frankrijk, aangezien ik een Franse club leid. Ik ben ook verdrietig voor Kylian, die de perfecte wedstrijd speelde." Mbappé wist in de finale een hattrick te produceren, maar dat bleek toch niet genoeg voor de wereldtitel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Maar ik ben wel blij voor Leo", benadrukt Al-Khelaïfi. "Hij was de kers op de taart, hij verdient het. Kylian heeft nog vele jaren te gaan om een ander WK te winnen." Waar Mbappé met zijn 23 jaar nog een heel voetballeven voor zich heeft, is dat voor Messi anders. Het is onwaarschijnlijk dat de 35-jarige ster het WK van 2026 gaat halen, maar stoppen bij de nationale ploeg doet la Pulga voorlopig niet, zo liet hij zondag bij TyC Sports weten. "Het is me gelukt om de Copa América en het WK te winnen, bijna aan het einde van mijn carrière", doelt hij naast de kersverse wereldtitel op het gewonnen Zuid-Amerikaanse kampioenschap van 2021. "Ik hou van voetbal, het is wat ik doen. Ik geniet ervan om bij het nationale team te zijn en ik wil doorgaan om een aantal wedstrijden als wereldkampioen te spelen."

Messi werd in november nog sterk gelinkt aan het Inter Miami van eigenaar David Beckham, maar of die transfer plaatsvindt is nog maar sterk de vraag. Mbappé kende op persoonlijk vlak een bijzonder succesvol toernooi. De vleugelspeler wist het toernooi met zijn acht doelpunten als topscorer af te sluiten. Mbappé heeft bij PSG nog een contract tot medio 2025, maar desondanks wordt hij veelvuldig aan een vertrek gelinkt. Afgelopen zomer was hij nog dicht bij een transfer naar Real Madrid, maar Al-Khelaïfi wist Mbappé toen te overtuigen om langer te blijven met een enorme salarisverhoging. In oktober kwam het nieuws naar buiten dat Mbappé zich 'verraden' zou voelen door PSG, door afspraken die de club niet zou zijn nagekomen. Naast Real Madrid zou ook Liverpool, de club waar zijn moeder fan van is, de situatie in de gaten houden.