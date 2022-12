‘PSV-opponent Sevilla verscheurt contract van spelmaker per direct’

Dinsdag, 20 december 2022 om 16:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:58

Sevilla en Isco hebben overeenstemming bereikt over de ontbinding van zijn contract, zo meldt Marca. De dertigjarige spelmaker tekende in augustus nog een tweejarige verbintenis bij los nervionenses. Dat Isco overhoop ligt met de clubleiding van Sevilla zou ten grondslag liggen aan de contractontbinding.

Volgens Marca heeft Isco enkele weken geleden ruzie gekregen met technisch directeur Monchi. De middenvelder wist de hoge verwachtingen bij Sevilla in zijn korte periode bij de club niet waar te maken. Isco kwam tot negentien officiële duels en was daarin goed voor één goal en drie assists. Zijn enige treffer maakte hij in het Champions League-duel met FC Kopenhagen (3-0 winst).

Isco speelde de afgelopen negen seizoenen voor Real Madrid, maar mocht daar afgelopen jaar transfervrij vertrekken. Trainer Carlo Ancelotti gebruikte de nu dertigjarige stilist amper meer en gaf hem te kennen dat een langer verblijf in Santiago Bernabéu niet meer tot de mogelijkheden behoorde. In het Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán kwam Isco een oude bekende tegen. Julen Lopetegui, de trainer van Sevilla, werkte als bondscoach van Spanje en als trainer bij Real Madrid al samen met Isco. De Spaanse oefenmeester werd vanwege tegenvallende resultaten echter begin oktober ontslagen door de clubleiding. Sampaoli stond gelijk in de startblokken om het stokje over te nemen van Lopetegui.

Onder Sampaoli werd er voor de WK-onderbreking gelijkgespeeld met Real Betis (1-1) en verloren van Real Sociedad (1-2). Sevilla staat nog altijd op een teleurstellende achttiende plaats in LaLiga. De Andalusiërs zijn in de Europa League de eerstvolgende tegenstander van PSV. Sevilla treedt eerst op 16 februari in eigen huis aan, waarna een week later de return in Eindhoven op het programma staat.